В «Азові» заперечують, що «зустрічатимуть» Саакашвілі

У прес-службі полку «Азов» спростовували слова Міхеїла Саакашвілі про те, що окремі підрозділи «Азова» перекинуто із зони АТО на західний кордон України з метою перешкодити його поверненню в Україну. Раніше у Мін'юсті повідомили, що отримали запит грузинської прокуратури на затримання та екстрадицію Міхеїла Саакашвілі. Проте екс-президент Грузії та екс-очільник Одеської облдержадміністрації запевняє, що все одно має намір 10 вересня о 12-й годині повернутися до України через пункт пропуску «Краковець» на польсько-українському кордоні.

В інтерв’ю телеканалу NewsOne Міхеїл Саакашвілі заявив, що українська влада готується завадити йому повернутися.

«Для боротьби зі мною вони зняли частину військової розвідки зі східного фронту й перекинули на західний кордон, вони зняли частину Нацгвардії та полку «Азов» і перекинули їх на польський кордон. Але вони бояться не мене, вони бояться народу України. Вони відчувають, що людям просто набридло», – заявляє Міхеїл Саакашвілі.

Пренс-служба «Азова» спростувала цю інформацію, зазначивши, що підрозділи полку не залишали пунктів постійної дислокації в зоні АТО. Раніше народний депутат Андрій Білецький, який був ініціатором створення й першим командиром «Азова», коментуючи ситуацію із припиненням громадянства Міхеїла Саакашвілі, назвав її «бридким цирком, який влаштував країні Порошенко». За його словами, «начхавши на закони, президент подарував своєму однокурснику громадянство, так само свавільно й забрав, коли той став опозиціонером». Зазначивши, що йому байдуже до екс-президента Грузії, Андрій Білецький звернув увагу на те, що бійці «Азова» з інших держав, які воювали за Україну, не можуть отримати українського громадянства, навіть зібравши всі потрібні документи.

Фактор Саакашвілі дуже перебільшений – політолог

Напередодні в Мін'юсті повідомили, що отримали запит на затримання та екстрадицію Міхеїла Саакашвілі до Грузії, де проти нього висунуто низку обвинувачень. У ГПУ у відповідь на запит Радіо Свобода заявляють, що в 2017 році запити від компетентних органів Грузії про видачу Міхеїла Саакашвілі не надходили.

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської облдержадміністрації запевняє, що, попри погрози української влади, яка припинила його громадянство, повернеться в Україну й оскаржить рішення про позбавлення його громадянства.

Зустрічати його мають намір народні депутати, зокрема, 5 депутатів фракції «Самопоміч» та деякі позафракційні народні обранці. На підтримку Міхеїла Саакашвілі виступила й партія «Батьківщина», проте соратники Юлії Тимошенко наразі не казали про намір їхати його зустрічати. Із позапарламентських політиків збираються бути 10 вересня на українсько-польському кордоні екс-міністр оборони Анатолій Гриценко та один із лідерів «Демальянсу» Василь Гацько.

У свою чергу політолог Андрій Єрмолаєв сумнівається в тому, що ситуація довкола повернення в Україну Міхеїла Саакашвілі матиме помітні політичні наслідки.

«Думаю, що фактор Саакашвілі дуже перебільшений і нагадує дешеву оперетку, яка вигідна як самому Саакашвілі, так і владі. Оскільки ця медійно-постановочна комедія із поверненням невизнаного героя вже призвела до того, що чимало впливових політичних гравців опинилися поза увагою. За великим рахунком, Саакашвілі не був і не став політичним лідером. Він не може стати кандидатом на будь-яку серйозну посаду в Україні, а коло його прибічників – це спонтанний альянс ображених, а не серйозний політичний рух», – каже експерт.

Наприкінці липня, коли Міхеїл Саакашвілі перебував у США, президент Петро Порошенко припинив його українське громадянство. Підставою для такого рішення стало надання неправдивих відомостей при його отриманні – зокрема, Саакашвілі, мовляв, не повідомив, що перебуває в розшуку. Проте Міхеїл Саакашвілі запевняє, що під анкетою, яку оприлюднила Державна міграційна служба, стоїть не його підпис.