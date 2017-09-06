ГПУ: у 2017 році запити від Грузії про видачу Саакашвілі не надходили

У Генеральній прокуратурі заявляють, що в 2017 році запити від компетентних органів Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі не надходили. Про це йдеться у відповіді ГПУ на запит Радіо Свобода.

При цьому в Генпрокуратурі зазначають, що в 2014 і 2015 роках отримували від грузинської сторони клопотання про розшук, взяття під варту і видачу Саакашвілі.

За результатами перевірки наприкінці березня 2015 року вирішили відмовити у видачі Саакашвілі, додають у ГПУ.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції Саакашвілі. При цьому Петхов заявив, що запит грузинської сторони був адресований Міністерству юстиції та Генеральній прокуратурі України. Він також повідомив, що Мін'юст направляє отриманий запит до ГПУ для проведення екстрадиційної перевірки.

18 серпня в офісі генерального прокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. Заява з’явилася після того, як Саакашвілі оголосив про плани повернутися в Україну.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.