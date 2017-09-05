Грузія звернулася до України щодо розшуку, затримання і екстрадиції Саакашвілі – Мін’юст

Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого було припинене у липні цього року. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

«Україна отримала запит про розшук і взяття під варту та екстрадицію Міхеїла Саакашвілі. Запит Головної прокуратури Грузії був адресований Міністерству юстиції України та Генеральній прокуратурі України», – повідомив Петухов.

Він зазначив, що Головна прокуратура Грузії посилається на те, що Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах.

18 серпня в офісі генерального прокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. Заява з’явилася незабаром після того, як Саакашвілі оголосив про плани повернутися в Україну. Радіо Свобода звернулося до Генеральної прокуратури України із запитом, чи реагуватиме відомство на це звернення грузинської сторони, але відповіді поки не отримало.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часі його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.

У квітні 2015 року Генеральна прокуратура України заявляла, що відмовила Грузії у видачі колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі. Як повідомляла прес-служба відомства, ГПУ провела перевірку за запитом Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі і дійшла висновку про існування ризику того, що «запит про видачу Саакашвілі зроблено компетентними органами Грузії з метою його переслідування з політичних мотивів».