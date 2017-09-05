Можлива екстрадиція Саакашвілі: «політична необхідність» чи «політичне самогубство» Порошенка?

Грузія звернулася до України з повторним проханням про екстрадицію екс-президента Грузії та колишнього керівника Одещини, а нині лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, нині цей запит розглядають в Мін’юсті та Генпрокуратурі України. Представники парламентської опозиції припускають, що влада погодиться на екстрадицію Саакашвілі, але це буде її політичним самогубством. Утім, чимало експертів наголошують, що не варто переоцінювати значення екс-президента Грузії як конкурента Порошенка та провладних сил у цілому, а також міжнародну реакцію на його можливе видворення з України.

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Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого припинили у липні цього року нібито через неправдиві дані, надані для отримання громадянства. Про це повідомив журналістам заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

Україна отримала запит про розшук і взяття під варту та екстрадицію Міхеїла Саакашвілі

«Україна отримала запит про розшук і взяття під варту та екстрадицію Міхеїла Саакашвілі. Запит Головної прокуратури Грузії був адресований Міністерству юстиції та Генеральній прокуратурі України. За даними грузинської прокуратури, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних провадженнях. Головна прокуратура Грузії надала Україні гарантії, що цей запит не має на меті переслідування за політичними мотивами, що особу не буде притягнено до відповідальності за іншими звинуваченнями, що особу не буде передано третій державі без згоди України, а також, що відносно запитуваної особи буде дотримане законодавство Грузії та передбачені міжнародними угодами права та свободи людини», – повідомив Петухов.

Він зазначив, що Мін’юст передав документи, отримані від грузинської сторони, до Генеральної прокуратури України, яка має провести екстрадиційну перевірку (визначити, чи є в України юридичні підстави та можливість для екстрадиції). При цьому Петухов категорично відмовився відповідати на жодні уточнюючі запитання журналістів.

У квітні 2015 року Генеральна прокуратура України після попереднього запиту про екстрадицію Саакашвілі дійшла висновку про ризик того, що запит про видачу Саакашвілі має на меті його переслідування з політичних мотивів.

Але вже 18 серпня в офісі генерального прокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні екстрадиції Міхеїла Саакашвілі, причому заява з’явилася незабаром після того, як Саакашвілі оголосив про плани повернутися до України. Радіо Свобода звернулося до Генеральної прокуратури України із запитом, чи реагуватиме відомство на це звернення грузинської сторони, але відповіді поки не отримало.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в ЄС, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області.

Дерев’янко: Янукович саджав неугодних до в’язниці, Порошенко – виганяє з України

Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його вже нечинним закордонним паспортом громадянина України, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Нині ж всі дії української влади щодо Міхеїла Саакашвілі спрямовані на те, щоб нейтралізувати його як політичного опонента, заявив у контексті останніх подій з трибуни парламенту позафракційний депутат, член ради партії «Рух нових сил Міхеїл Саакашвілі» Юрій Дерев’янко.

«Янукович саджав неугодних політиків до в’язниці. Нинішній режим пішов далі – вони виганяють незгодних з України. В Адміністрації президента йде тотальна підготовка до 10 вересня – дня повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну. Мобілізовані всі. Вся державна машина працює заради того, щоб не пустити одну особу в Україну», – переконаний Дерев’янко.

Він уточнив, що активісти та однопартійці Саакашвілі, які вже готуються зустрічати його на кордоні, не планують проривати державний кордон та якимось іншим чином порушувати закон.

«Прорив», «розстріл», «арешти» – це страшилки, якими лякають українців підлеглі Порошенка. А вже зараз з пункту пропуску «Краковець», через який повертатиметься Саакашвілі, фактично роблять неприступну фортецю, замість того, аби укріпляти наш східний кордон. Шановний головнокомандувачу, наш ворог – на східному кордоні, в Росії!... Чому президент так боїться повернення Саакашвілі? Бо Міхеїл є одним із лідерів політичної сили, яка є у справжній опозиції до влади», – пояснює його Дерев’янко.

Українська влада може не пустити Саакашвілі до України, а може екстрадувати, однак це буде політичним самогубством для Банкової, стверджує позафракційний депутат Віктор Чумак.

Видавши Саакашвілі, можна поліпшити стосунки з Грузією, і при цьому погіршити з Вашингтоном і Брюсселем. Це буде прикре політичне самогубство

«Екстрадувати можуть. Але за законом це – складна юридична процедура і тривалі суди. Хоча в окремих випадках чинна українська влада екстрадувала людей без суду. Так, видавши Саакашвілі, можна поліпшити стосунки з Грузією, і при цьому погіршити з Вашингтоном і Брюсселем. Це буде прикре політичне самогубство. Зі свого боку Саакашвілі не відмовиться від в’їзду до України, бо в нього немає іншого вибору», – стверджує депутат.

«Для Банкової відносини з Грузією важливіші за долю будь-якого Саакашвілі» – політолог

Утім, чимало українських політологів стверджують, що можлива екстрадиція Саакашвілі відповідає зовнішньополітичним інтересам України. Про це Радіо Свобода говорить, зокрема, політолог Володимир Цибулько. З іншого боку, він закликає не перебільшувати значення Міхеїла Саакашвілі як політичного конкурента чинної влади і особисто Порошенка.

«Для Банкової відносини з Грузією важливіші за долю будь-якого Саакашвілі. При цьому припинення громадянства знімає з України відповідальність за його подальшу долю. Треба розуміти: Україна є майданчиком, де ще можна зачепитися за політичні сценарії. Саакашвілі нині переживає такий собі мемуарно-букетний період. Коли він є цінним як викладач і носій досвіду більшою мірою, ніж як реальний політик», – переконаний політолог.

У ситуації з Саакашвілі українській владі треба передовсім дотримуватися норм права, і тому тут не йдеться про ту чи іншу вигоду для чинної влади, таку думку висловлює політолог Олеся Яхно. З іншого боку, на її думку, події довкола екс-президента Грузії успішно використає для підвищення свого рейтингу низка опозиційних політичних сил.

Не зовсім доречно говорити про ту чи іншу стратегію Банкової там, де є юридична складова

«Не зовсім доречно говорити про ту чи іншу стратегію Банкової там, де є юридична складова. Адже українська влада наголошувала, що дотримуватиметься юридичних норм, ідеться, зокрема, про українсько-грузинські угоди. Інша річ, що Саакашвілі намагатиметься перетнути кордон, але цим більшою мірою скористаються українські політики, які прагнуть зайняти політичну нішу. Є такий ризик (що Саакашвілі екстрадують), якщо для цього є юридичні підстави. Невідомо, чи має він інші паспорти, і чи дає це йому підстави перетинати український кордон»,– підсумовує Яхно.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства – 2004-2013 роки. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.