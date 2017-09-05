Політичний сезон розпочне Саакашвілі? (Огляд преси)

«Чого чекати від нового політичного сезону?» – у статті під таким заголовком газета «День» прогнозує, що почнеться він історією зустрічі на кордоні Саакашвілі, якого, за висловом експертів видання, витягнув з політичного нафталіну Петро Порошенко. З іншого боку, підливають олії у вогонь політичної напруги і правоохоронні органи, які почали підточувати депутатський корпус. На Банковій можливо гадають, що це стимулюватиме дисципліну, але це може викликати і реальний бунт, попереджає видання. Генпрокуратура фактично отримала «гарбуза» від депутатів. Останні захищатимуться від нівелювання депутатського імунітету, і це погрожує остаточним розвалом і без того де-факто неіснуючої, а точніше, ситуативної коаліції. Як тільки не буде вистачати голосів, щоб проголосувати ключові законопроекти, то постане питання щодо перевиборів, наголошують експерти газети.

Газета «День» коментує знищення в Києві патріотичного графіті, намальованого під час Майдану і з'ясовує – чи готові українці не піддаватись на провокації, а влада – не давати приводів. Видання пише, що винуватець нищення став уособленням того прошарку, який не просто не сприйняв Майдану, а й головне – не зрозумів, що сталося у нього під стінами орендованого магазину для багатіїв. До нього так і не дійшло, що на тих стінах була в буквальному сенсі кров’ю написана історія, тим часом як за цими стінами знаходила собі затишний притулок атрибутика гламурних «понтів» 90-х. Така собі розцяцькована екзема застиглого часу, зазначає газета у статті «Стерта історія».

Чи варто в Україні впроваджувати обов’язкову реєстрацію сім-карт? Тему досліджує газета «Україна молода». Видання пише, що новація покликана не дати російським військовим і сепаратистам можливість анонімно передавати інформацію про переміщення сил АТО, коригувати вогонь і здійснювати вибухи за допомогою мобільних телефонів. Це те, що стосується війни. Але й у мирному побуті нововведення, ймовірно, відіграє позитивну роль – дозволить правоохоронцям розшукувати злочинців, телефонних шахраїв і «мінерів». Однак, хоч як би беззаперечно звучали слова про те, що бояться реєстрації сім-карт лише ті особи, котрі незаконно займаються спам-розсилкою, створюють фіктивні кол-центри чи видурюють у людей похилого віку дані їхніх пенсійних карт, стовідсотково переконливими ці слова не є, наголошує видання. Адже злочинці знайдуть спосіб обійти правила, а от ті, хто їм слідує, виявляться повністю «оголеними». Уже зараз банки спокійнісінько зливають дані клієнтів колекторським «фірмам», чия діяльність не врегульована законом, а ті далі діють на власний розсуд. Після розкриття паспортних даних власників сім-карт майже напевно можна спрогнозувати цілу вакханалію, де атаки на користувачів стануть звичним явищем. Таким чином, приватне життя власника «сімки» може бути поставлене під загрозу. Про інші негативи від запровадження реєстрації сім-карт йдеться в статті «Дзвінок за паспортом».

В Україні зменшився розмір середньої зарплати. Найбільше знизилися заробітки у сфері освіти, інформує «Газета по-українськи». Натомість зросла середня зарплата у працівників авіаційного транспорту. А найбільше отримують фінансисти. Утім, експерти видання скептично ставляться до подібної статистики. Адже ці розрахунки включають лише офіційні оклади працівників. Тому оприлюднені показники перекручено відображають реальну ситуацію на ринку праці. Сьогодні щонайменше кожен третій українець має неофіційні доходи, в тому числі отримує частину зарплати в «сірій зоні», стверджують експерти.