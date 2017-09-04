Мер Львова пообіцяв участь представників «Самопомочі» в «зустрічі» Саакашвілі на кордоні

Міський голова Львова, лідер партії «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що низка народних депутатів із фракції його партії буде брати участь у «зустрічі» іншого опозиційного до влади України діяча Міхеїла Саакашвілі, який, втративши українське громадянство під час перебування за кордоном, тим не менше анонсував спробу в’їхати до України 10 вересня з Польщі.

«10 вересня мої однопартійці – Ірина Подоляк, Єгор Соболєв, Роман Семенуха, Семен Семенченко та Павло Костенко – будуть на КПП «Краковець», аби проконтролювати дотримання Закону та Конституції України щодо Міхеїла Саакашвілі», – написав він у фейсбуці, не уточнивши, як саме, на його думку, має бути дотриманий закон.

При цьому він назвав «помилкою» і «непродуманим рішенням» указ президента Петра Порошенка про втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України і висловив сподівання, що до 10 вересня голова держави «зуміє виправити» це рішення, щоб цей день не став, за його словами, «днем ганьби для країни». В чому може виразитися ця ганьба, він теж не уточнив.

Садовий також заявив: «Я хочу, аби позиція «Самопомочі» була чіткою і зрозумілою. Ми не боремось за політика Саакашвілі. Ми захищаємо грубо порушені права громадянина України. Бо завтра те ж саме зроблять і з нашими з вами правами».

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Низка політиків і політичних сил уже заявила, що збирає людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди планують прибути й деякі народні депутати, що мають право недоторканності.

Партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», яку очолює сам Міхеїл Саакашвілі, заявляє, що українські силовики відповіли на запити адвоката: прямих заборон в’їзду діяча до України немає.

Але через те, що Саакашвілі в момент втрати громадянства України став особою без громадянства, для в’їзду на територію України йому, відповідно до українського законодавства, потрібна в’їзна віза, нагадували в Генеральній прокуратурі України.

Державна прикордонна служба України, зі свого боку, попереджала, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Останніми роками Міхеїл Саакашвілі, свого часу президент Грузії, жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляв про свої плани скинути її.

Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Сам Саакашвілі на той момент перебував за кордоном, у США, і перебуває там досі, подорожуючи країнами Європи.

При цьому він стверджує, що далі користується своїм українським паспортом, чинність якого Україна скасувала. Це рішення скасувати чинність паспорта інші держави не зобов’язані визнавати. Твердження Саакашвілі щодо паспорта наразі не підтверджені й не заперечені з незалежних джерел.