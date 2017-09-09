Через сигнал про «незаконну зброю» на Житомирщині зупинили автоколону, яка їде в бік «Краковця» – поліція

В управлінні Нацполіції у Житомирській області повідомили, що зупинили вранці колону автомобілів на трасі Київ-Чоп через перевірку щодо можливої наявності незаконної зброї.

«Близько 9:20 9 вересня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що автодорогою Київ-Чоп рухається колона автомобілів з людьми, які можуть мати незаконну зброю. Поліцейські перевірили відомості та оглянули транспортні засоби, після чого подорожні продовжили свій рух», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, у автомобілях в колоні були люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України.

Цим депутатом виявився Семен Семенченко, який на сторінці у Facebook написав, що у поліцію надійшов сигнал про «зброю і вибухівку» в колоні, яку зупинили вдруге упродовж кількох годин.

«Житомирська область зустріла з «радісними» обіймами. Добровольці «Донбасу» одразу отримали шалену підтримку від усіх проїжджаючих по трасі машин», – написав Семенченко.

Він повідомив, що поліцейські перевірили номери на офіційно зареєстровану зброю і колона рушила далі.

«Незаконної зброї, а також інших заборонених законом предметів чи таких, які б могли становити небезпеку для людей, виявлено не було», – підтвердили у Нацполіції.

Минулої ночі на сторінці спільноти «Штаб блокади торгівлі з окупантами» у Facebook з’явилося повідомлення про те, що поліція на Київщині зупинила для перевірки автоколону, яка їде до західного кордону, в пункт пропуску «Краковець», для зустрічі колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, який має прибути туди 10 вересня. Через деякий час вже йшлося про те, що автоколона рушила далі.

Окремі політичні партії та депутати анонсували проведення 10 вересня поблизу пункту пропуску «Краковець» у Львівській області масових акцій. Прикордонники навіть порадили тим, хто планує поїздки у ці дні, оминати пункт пропуску. Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває у Європі, на сторінці у соцмережі в суботу написав, що виїжджає в Краковець.

Прикордонники раніше попередили, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, цей паспорт у нього вилучать, а самого політика видворять за межі України.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.