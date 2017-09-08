Прикордонники радять оминати «Краковець» через акції, пов’язані із Саакашвілі

У Державній прикордонній службі України попросили громадян, які планують рух через пункт пропуску «Краковець», змінити маршрути через плановані акції у зв’язку з можливим приїздом до польсько-українського кордону колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Про це йдеться у п’ятницю на сайті відомства.

«У зв’язку з можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску «Краковець» впродовж 9-12 вересня Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники також нагадали про особливі правила (порядок в’їзду, перебування, проживання, пересування), що діють у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі для тих, хто планує взяти участь в анонсованих на 10 вересня поблизу пункту пропуску «масових акцій».

За даними кореспондента Радіо Свобода, днями в межах пункту пропуску «Краковець» при в’їзді на сам пункт, а також ліворуч і праворуч від в’їзду, з’явився спіральний ріжучий дріт.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.