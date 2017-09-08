Саакашвілі оскаржить указ президента про позбавлення громадянства – Давід Сакварелідзе

Львів – Пропустить чи не пропустить в Україну прикордонна служба України колишнього президента Грузії, колишнього керівника Одеської області, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі? Перетнути польсько-український кордон він планує 10 вересня на пункті пропуску «Корчова-Краковець». З українського боку його чекатимуть прихильники, а з Польщі в Україну він в’їжджатиме в супроводі народних депутатів. Яким є правовий аспект справи Міхеїла Саакашвілі, дізнавалась Галина Терещук.

Однопартійці Міхеїла Саакашвілі з «Руху нових сил» у Львові повідомили Радіо Свобода, що 10 вересня розгорнуть наметове містечко неподалік пункту пропуску «Краковець», що на Львівщині. Обіцяють, що їхня акція буде кількатисячною і мирною, встановлять великі екрани, планують віче, табір стоятиме щонайменше три дні. Якщо буде потрібно, стоятимуть аж до часу, коли їхнього лідера пропустять в Україну.

Державна прикордонна служба України повідомила, що в разі, якщо Міхеїл Саакашвілі пред’явить нечинний закордонний паспорт громадянина України, то в нього вилучать документ, згідно з українським законодавством.

Українське громадянство Міхеїл Саакашвілі отримав у 2015 році указом президента Петра Порошенка і одразу ж очолив Одеську обласну державну адміністрацію. А в липні цього року президент України позбавив Міхеїла Саакашвілі українського громадянства указом. За поясненням Адміністрації президента і міграційної служби – нібито через неправдиві дані, які Саакашвілі навів у своїй заяві, не вказавши наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

Львівському юристу Степанові Бураку, який співпрацює з «Рухом нових сил», невідомо – писав чи не писав особисто Міхеїл Саакашвілі заяву для отримання українського громадянства.

Є питання щодо підпису, особистої подачі заяви і визначеного переліку документів, які подаються для отримання громадянства. Було це чи не було, був підпис чи не був

«Є питання щодо підпису, особистої подачі заяви і визначеного переліку документів, які подаються для отримання громадянства. Було це чи не було, був підпис чи не був. Я підозрюю, що окрім Саакашвілі і людей в Адміністрації президента на це запитання відповіді не може дати ніхто. Інший аспект – це в’їзд Саакашвілі на територію України. Міхеїл Саакашвілі має постійне місце проживання в Україні, про що декларує, нерухомість. Оскільки він має єдине місце проживання не Грузію чи іншу державу, його зобов’язані пропустити на територію держави, де він зареєстрований. Попри те, що втратив громадянство. Його не можуть не пропустити», – пояснює правник Степан Буряк.

Писав чи не писав заяву Саакашвілі?

Правозахисник, адвокат Олег Мицик нагадує, що президент має право надати громадянство, але дотримуючись процедури. Також глава держави має право, встановивши помилку, позбавити громадянства. Закон забороняє породження апатридів – осіб, які в результаті маніпуляцій держави втрачають будь-яке громадянство. Формально чинні документи не забороняють президентові позбавити громадянства таку людину через неправдиво надану про себе інформацію. Олег Мицик переконаний, що особи, які готували документи на громадянство Міхеїла Саакашвілі, знали про наявність юридичних переслідувань щодо нього в Грузії. При цьому сам Саакашвілі заявляє, що не давав неправдивої інформації.

На сьогоднішній день, у Саакашвілі з’явилось право на звернення у Вищий адміністративний суд України для скасування у судовому порядку указу президента

«Ніхто ніколи не спростує, що Саакашвілі не подавав заяви зі вказанням усіх тих фактів. Адже припускається, що ті особи, які приймали, перевіряли паспорт, встановлювали підпис. На сьогоднішній день у Саакашвілі з’явилось право на звернення у Вищий адміністративний суд України для скасування у судовому порядку указу президента як незаконного. Громадянину не обов’язково бути в країні для подачі такого позову, це міг за дорученням зробити будь-який його представник», – наголосив адвокат Олег Мицик.

Проте соратник Саакашвілі з «Руху нових сил» Давід Сакварелідзе повідомив Радіо Свобода, що Міхеїл Саакашвілі хоче особисто оскаржити указ президента України про позбавлення його українського громадянства. І лише тоді, коли йому дозволять в’їхати в Україну. Чому не зробив цього до цих пір? На це запитання Радіо Свобода Сакварелідзе відповів: «Це їхній такий сценарій був, щоб він перебував десь далеко і в «судах» Порошенка оскаржував через довірену особу, а сам не брав участі. Це не юридичне питання, а політичне».

Тим часом через анонсований екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі приїзд в Україну українські прикордонники радять громадянам оминати 9-12 вересня перетин кордону з Польщею через пункт пропуску «Краковець», де планують посилити контроль за кордоном та навколишніми районами.