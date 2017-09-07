В ГПУ уточнили, що отримали запит на екстрадицію Саакашвілі

У Генпрокуратурі України цього тижня отримали запит від Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомила на сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Хочу підтвердити, що Генпрокуратурою України на цьому тижні в копії отримано запит Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі М.Н. Враховуючи, що кримінальні справи, у зв’язку з якими запитується видача вказаної особи, перебувають на розгляді Тбіліського міського суду, відповідно до ст. 574 КПК України запит компетентних органів Грузії буде розглядатись Міністерством юстиції України», – повідомила Сарган.

Речниця прокурора підтвердила у копії документа, що ГПУ у відповіді на запит Радіо Свобода, отриманому редакцією 6.09.2017, було вказано, що до Генпрокуратури України у 2017 році запити від компетентних органів Грузії про видачу Міхеїла Саакашвілі не надходили. Відповідь була на запит журналістів станом на 29.08.2017. Сарган нагадує, що 5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов вказав, що Грузія звернулася до України щодо екстрадиції Саакашвілі і відповідний запит був адресований як до Мін’юсту, так і до Генпрокуратури. Чому в такому випадку наступного дня Генпрокуратура надіслала Радіо Свобода відповідь про відсутність «запитів від компетентних органів» Лариса Сарган не пояснює.

18 серпня в офісі генерального прокурора Грузії заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні екстрадиції Міхеїла Саакашвілі. Заява з’явилася після того, як Саакашвілі оголосив про плани повернутися в Україну.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.