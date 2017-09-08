Саакашвілі у Варшаві показав свій український паспорт і заявив, що парканом на кордоні його не злякати

Варшава – Повернутися в Україну Міхеїл Саакашвілі збирається у неділю 10 вересня у супроводі кількох депутатів Верховної Ради. На прес-конференції у Варшаві він показав свій український паспорт і заявив, що не збирається з ним розлучатися.

У Варшаві в Польському агенстві преси – в залі для прес-конференцій – у п’ятницю був аншлаг. Послухати заяву Міхеїла Саакашвілі про те, як він збирається повертатися в Україну, прийшли десятки представників польських, українських, грузинських та західних ЗМІ. Майже годину колишній президент Грузії говорив про те, чому припинили його українське громадянство, а також яким чином він хоче перетнути польсько-український кордон.

Ми вcі бачимо, що є змова Порошенко-Іванішвілі, і вони шантажують мене, лякають мене, але я переконаний, що вони також планують всі ці дії, вони кажуть, що коли я приїду в Україну, мене заарештують і екстрадують в Грузію для того, щоб я потрапив у вя’зницю по тих фальсифікованих справах, які не визнає ніхто в світі

У своїй промові Саакашвілі наголошував на тому, що припинення його громадянства України незаконне. Він стверджує, що це сталося внаслідок якихось домовленостей між українською та грузинською владою: «Ми вcі бачимо, що є змова Порошенко-Іванішвілі, і вони шантажують мене, лякають мене, але я переконаний, що вони також планують всі ці дії, вони кажуть, що коли я приїду в Україну, мене заарештують і екстрадують в Грузію для того, щоб я потрапив у вя’зницю по тих фальсифікованих справах, які не визнає ніхто в світі».

Ані президент України Петро Порошенко, ані грузинський політик та мільярдер Бідзіна Іванішвілі не прокоментували цю заяву Саакашвілі.

Українське громадянство Міхеїл Саакашвілі отримав у 2015 році указом президента Петра Порошенка і одразу ж очолив Одеську обласну державну адміністрацію. А в липні цього року президент України припинив указом українське громадянство Саакашвілі. За поясненням Адміністрації президента і міграційної служби – нібито через неправдиві дані, які Саакашвілі навів у своїй заяві, не вказавши наявність кримінальних проваджень проти нього в Грузії, де він раніше був президентом.

Позбавлений громадянства політик не збирається віддавати паспорт України

Що ми робимо на західному кордоні? Які там є шпигуни чи оперативники? Подивіться на мій Facebook, там є всі плани, я все оголосив, анонсував, все, що я буду робити, робитиму відкрито

За словами Саакашвілі, в тому, аби усунути його з політичної сцени в Україні, зацікавлений президент Росії Володимир Путін. Він запевняє, що українська влада боїться Саакашвілі й замість того, аби боротися з противником на сході держави, загороджує парканом західний кордон. «Що ми робимо на західному кордоні? Які там є шпигуни чи оперативники? Подивіться на мій Facebook, там є всі плани, я все оголосив, анонсував, все, що я буду робити, робитиму відкрито», – запевнив політик.

Саакашвілі наголосив, що збирається перетинати польсько-український кордон разом із своїми друзями – політиками й депутатами Верховної Ради, проте не назвав конкретних прізвищ.

Є декілька легальних моментів, завдяки яким я можу легально повернутись додому в Україну. І я буду їх використовувати, я не буду їх відкривати, я думаю, що влада про них і так знає, але якщо вони будуть трохи хвилюватись, то це піде їм на користь

«Я збираюсь разом з вами, разом з депутатами, відповідно до українського закону, і з цим паспортом, і з документами, з якими я можу звернутися, в мене немає ніяких нелегальних документів, але там є декілька легальних моментів, завдяки яким я можу легально повернутись додому в Україну. І я буду їх використовувати, я не буду їх відкривати, я думаю, що влада про них і так знає, але якщо вони будуть трохи хвилюватись, то це піде їм на користь», – каже він.

Саакашвілі показав журналістам свій український паспорт. За його словами, це – дорогий для нього документ і він не збирається його віддавати.

Я не хочу віддавати цей паспорт, він мені належить

«Я пройшов через такі процедури, що я не хочу віддавати цей паспорт, він мені належить, і паспорт – це не іграшка. Для мене це – не якась там річ, що барин дав, барин забрав, ні, це моє зобов’язання по відношенню до українського народу», – запевняє він.

Саакашвілі повідомив, що в суботу перебуватиме в прикордонному місті Перемишль, де збирається провести перемовини з мером цього міста. Він зазначив, що в неділю, за його даними, на польсько-український кордон приїде багато українських політичних діячів і пересічних громадян, щоб підтримати політика під час його намагання в’їхати в Україну.

Я чув, що приїде багато пересічних громадян – фермери з Дніпропетровщини, небайдужі люди з центру України, люди з Одеси. Хтось їде на автобусі, хтось на своїй вантажівці, хтось на літаку, але багато людей приїжджає на кордон, і кожна людина для мене дуже важлива

«Я чув, що приїде багато пересічних громадян – фермери з Дніпропетровщини, небайдужі люди з центру України, люди з Одеси. Хтось їде на автобусі, хтось на своїй вантажівці, хтось на літаку, але багато людей приїжджає на кордон, і кожна людина для мене дуже важлива», – підсумував прес-конференцію у Варшаві Михайло Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.