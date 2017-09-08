У Тбілісі лякають поверненням Саакашвілі. Кажуть, що почнеться реванш

Коба Ліклікадзе

(Рубрика «Точка зору»)

Якщо грузинська влада вимагає від України видачі колишнього президента Грузії й колишнього керівника Одещини Міхеїла Саакашвілі, то політична опозиція уникає коментарів. У Саакашвілі на батьківщині неоднозначна репутація, тому це позначається і на ставленні до планів політика приїхати в Україну, попри припинення українського громадянства.

Представники партії Саакашвілі у Грузії, «Єдиного національного руху», уникають коментарів щодо можливого повернення Міхеїла Саакашвілі 10 вересня, тому що вже був гіркий досвід, коли він у 2016 році перед парламентськими виборами обіцяв повернутися до Грузії та змінити політичний клімат. Відразу після того, як стало відомо, що його партія втратила більшість і програла вибори, тобто, вийшла на друге місце, він сказав, що не обіцяв конкретної дати. Тому є гіркий досвід. Якщо Саакашвілі все таки зблефує і не повернеться в Україну (якщо його туди впустять) – це вдарить по рейтингу «Єдиного національного руху», який розпався після останніх парламентських виборів. Тому лідери цієї політичної сили уникають коментарів.

Що стосується правлячої партії, вони все-таки очікують, що українська сторона рано чи пізно видасть Саакашвілі, якого звинувачують за чотирма пунктами Кримінального кодексу Грузії. Представники уряду висловлюють сподівання, що Саакашвілі рано чи пізно постане перед грузинським правосуддям.

Більшість в парламенті і правляча партія використовує Саакашвіші як пугало. Подейкують, що тільки він повернеться – відразу почне реванш. Опоненти кажуть, що коли Саакашвілі був президентом, то наповнював тюрми своїми критиками.

Водночас ми не бачимо ані гострої критики, ані підтримки влади України з-за кордону, чому вона припинила українське громадянство Саакашвілі. Вони передовсім сварять грузинів за те, що ті знову розігрують «карту» Саакашвілі і оновили вимоги до України про його екстрадицію. Кажуть, що Саакашвілі в тюрмі – це дуже погано для іміджу Грузії. Третій президент Грузії в тюрмі – це нічого не дасть Грузії, крім головного болю. Але, щоб серйозно хтось попереджав, що Саакашвілі повернеться і це буде його «Освенцим», про це ніхто не говорить.

Якщо Саакашвілі все-таки повернеться, нехай вже тоді за це відповідає Україна. Як зауважив політолог Бачо Корчилава, Саакашвілі зараз грає на протиріччях української політики. А внутрішня політика України – це справа самих українців. Чи потрібна Україні людина, яка називає президента України «зрадником», «баригою»? Чи потрібен українцям такий політик? Це вирішувати самим українцям.

Міхеїл Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Державна прикордонна служба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі в’їхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники, відповідно до законодавства, вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України. Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часів його президентства 2004-2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.

Коба Ліклікадзе – оглядач Грузинської редакції Радіо Свобода

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