«Краковець»: керівництво ДПСУ пояснило депутатам підстави режимних заходів

Перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк на пункті пропуску «Краковець», де прихильники Міхеїла Саакашвілі збираються «зустрічати» його з Польщі, пояснив групі народних депутатів України подробиці режимних заходів підстави для запровадження їх, повідомили в ДПСУ.

За цим повідомленням, посадовець пояснив депутатам Тарасові Пастуху, Романові Семенусі, Ірині Подоляк, а також активістові Івану Слободянові, що в пункті пропуску діють режимні правила, а тому доступ до пункту пропуску буде обмежено задля уникнення конфліктних ситуацій та провокацій, і це стосується і представників депутатського корпусу.

«Депутати попросили надати їм документи, що регламентують дані обмеження. Прикордонники надали необхідні документи, після чого народні депутати заїхали до пункту пропуску з метою виїзду до Республіки Польща», – мовиться в повідомленні.

Раніше в неділю поліція Львівської області повідомила, що ніч на пункті пропуску «Краковець» минула спокійно. Упродовж ночі на неділю жодної інформації про правопорушення або надзвичайні події до підрозділів поліції не надійшло, протягом ночі правопорушень або надзвичайних подій не зафіксовано, мовилося в повідомленні, і «на прохання низки народних депутатів, організаторів цієї акції та представників громадських організацій поліція здійснює посилену охорону публічної безпеки і порядку».

Протягом ночі надходили суперечливі повідомлення від представників Львівської обласної організації партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», лідером якої є Міхеїл Саакашвілі, щодо подій у таборі активістів, що розташований неподалік пункту пропуску. За повідомленнями координатора організації Василя Курія, всупереч домовленості, що в таборі не буде зброї, до нього прибула група партійців із легально зареєстрованою зброєю, а після його протесту член ради партії Давід Сакварелідзе усунув його з посади коменданта табору демонстрантів.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з-під пункту пропуску «Краковець».

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею.

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Він і його прихильники стверджували, що влада збирає сили, щоб не впустити його до України. Низка політиків і політичних сил заявила, що збирає людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі.

Прикордонники вже нагадували, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості. Околиці пункту пропуску оточили колючим дротом. За словами керівництва ДПСУ, прикордонники проводять свої навчання, крім того, вони посилили заходи безпеки напередодні майбутніх російсько-білоруських військових навчань.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, як він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.