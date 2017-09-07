​Пункт пропуску «Краковець», який планує перетнути Міхеїл Саакашвілі, обгороджений колючим дротом

Львів – Екс-президент Грузії та екс-очільник Одеської облдержадміністрації, лідер партії «Рух нових сил» в Україні Міхеїл Саакашвілі планує 10 вересня в’їхати з Польщі в Україну через українсько-польський кордон, пункти пропуску «Корчова-Краковець». Його соратники готують для нього зустріч на території України і обіцяють розкласти наметовий табір. Тим часом і на українсько-польському кордоні готуються до 10 вересня.

Пункт пропуску «Краковець» 7 вересня працював у звичному режимі. Традиційні автомобільні черги – переважно з машин із польською реєстрацією, власники яких зобов’язані перетинати на них кордон кожні п’ять днів.

Але кілька днів тому при в’їзді на сам пункт пропуску, ліворуч і праворуч, з’явився спіральний ріжучий дріт. На дотик гострий, немов лезо. Пролазити через нього небезпечно. Прикордонна служба відмовилась від будь-яких коментарів, пов’язаних із питанням перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі.

«Рух нових сил», лідером якого є Саакашвілі, офіційно повідомив, що їхні активісти не будуть прориватись на пункт пропуску

Неофіційно відомо, що саме через Саакашвілі і обгородили пункт пропуску дротом. Адже соратники екс-президента Грузії анонсують мирну громадську акцію, обіцяють розкласти наметовий табір неподалік пункту пропуску, при дорозі у полі. «Рух нових сил», лідером якого є Саакашвілі, офіційно повідомив, що їхні активісти не будуть прориватись на пункт пропуску. Спеціально однопартійці Міхеїла Саакашвілі створили штаб повернення його в Україну.

Також перед в’їздом на митно-пропускний пункт кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку

Також перед в’їздом на митно-пропускний пункт кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку. За інформацією Державної прикордонної служби України, у зв’язку з посиленням заходів безпеки на всіх ділянках українського кордону через проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2017».

Пропустять чи не пропустять?

Радіо Свобода поцікавилось у жителів прикордонних районів Львівщини, чи вони мають наміри перетинати кордон 10 вересня, як це зазвичай роблять щодня, чи приїдуть зустріти Міхеїла Саакашвілі, як ставляться до ситуації щодо припинення його, згідно з указом президента України, українського громадянства.

Тут мають бути народні депутати, наметове містечко. Приїду, але я його не підтримую

– Я сьогодні перетинаю кордон. Тому в неділю не поїду через кордон, але приїду і подивлюсь, знаю, що тут буде, тут мають бути народні депутати, наметове містечко. Приїду, але я його не підтримую. Бо якщо його громадянство припинене, паспорт недійсний, то як має заїхати в Україну?

Нехай би собі на горі у владі домовились, як два мужики, а не закликають людей

– Народ вже втомився від політики. То буде 10-го, так: пофестивалять і все. Нехай би собі на горі у владі домовились, як два мужики, а не закликають людей, народ вже не збирається розсудити. Їх час вже минув, тих політиків.

– Приїдемо. Подивитись тільки. Я не знаю, як має Україна повестись у цій ситуації.

– Чого їхати? Що, не бачив Саакашвілі? Я їх по телевізору бачу щодня, – говорили жителі прикордоння.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України щодо розшуку, взяття під варту та екстрадиції Саакашвілі. При цьому Петхов заявив, що запит грузинської сторони був адресований Міністерству юстиції та Генеральній прокуратурі України. Він також повідомив, що Мін'юст направляє отриманий запит до ГПУ для проведення екстрадиційної перевірки.

​У ГПУ у відповідь на запит Радіо Свобода 6 вересня повідомили, що в 2017 році запити від компетентних органів Грузії про видачу Саакашвілі не надходили.

У липні цього указом президента України українське громадянство Саакашвілі було припинене – буцімто через неправдиві дані, які він подав для отримання громадянства.

Державна прикордонна служба України заявила, якщо Міхеїл Саакашвілі намагатиметься в’їхати до України з нечинним закордонним паспортом громадянина України, то у нього вилучать документ, згідно з українським законодавством. У Генпрокуратурі України заявили, що Міхеїл Саакашвілі має право потрапити в Україну лише після оформлення візи.

10 вересня Міхеїл Саакашвілі планує поспілкуватись у Польщі з журналістами неподалік пункту пропуску «Корчова», тоді разом із народними депутатами і медійниками спершу пройде польський кордон. До слова, прикордонна служба Польщі офіційно попередила представників ЗМІ про заборону знімати, фотографувати на польському пункті пропуску. Опісля Міхеїл Саакашвілі має пройти український прикордонний і митний контроль. Пропустять його чи ні в Україну? З яким саме документом перетинатиме Міхеїл Саакашвілі український кордон? Це найбільш дискусійні і популярні питання цих днів. Радіо Свобода буде слідкувати за ситуацією.