Біля «Краковця» поліція затримала групу чоловіків у камуфляжі

Біля пункту пропуску «Краковець», де прихильники Міхеїла Саакашвілі збираються «зустрічати» його з Польщі, поліція затримала і обшукала групу з кількох десятків чоловіків переважно в камуфляжному одязі, що прямували до місця акції і мали підозрілий вигляд, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як розповів журналістам присутній на місці начальник Головного управління Національної поліції України у Львівській області Валерій Середа, організовану групу людей затримали співробітники поліції для встановлення їхніх осіб та з’ясування місця їхнього проживання. «Ми поки що не знаємо, хто ці люди, але з огляду на те, що вони прямували організованою групою до пункту пропуску в напрямку наметового містечка прибічників Саакашвілі, поліція вжила заходів для того, щоб з’ясувати їхні наміри», – сказав він.

За повідомленнями, в затриманих вилучили зброю – принаймні, кілька пістолетів, про які повідомив присутній Радіо Свобода на місці події колишній боєць батальйону спецпризначення Нацгвардії «Донбас» Євген Шевченко.

Хто ці люди, достеменно не відомо. Прихильники Саакашвілі заявляють, що це «тітушки», яких, мовляв, звезла влада, щоб перешкодити «зустрічі» Саакашвілі; лунають також повідомлення, що це можуть бути люди, яких привів на підтримку акції «зустрічі» народний депутат Семен Семенченко (фракція «Самопоміч»). У суботу ввечері і в ніч на неділю були повідомлення, що Семенченко мав привести до табору демонстрантів для участі в «зустрічі» людей із легально зареєстрованою зброєю.

У таборі демонстрантів тим часом перебуває, за повідомленнями, від тисячі до трьох тисяч людей, мітинг відбувається без інцидентів під спостереженням близько ста працівників поліції; рух автомашин через «Краковець» у бік Польщі фактично зупинений.

Радіо Свобода веде трансляцію з-під пункту пропуску «Краковець».

Міхеїл Саакашвілі, лідер партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», колишній голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії, який раніше за указом президента України втратив українське громадянство в час, коли перебував за кордоном, заявляв, що має намір повернутися до України в неділю, 10 вересня, через контрольний пункт «Краковець» на кордоні з Польщею.

Серед опонентів влади України поширена думка, що оформлення втрати Саакашвілі громадянства України було незаконним. Він і його прихильники стверджували, що влада збирає сили, щоб не впустити його до України. Низка політиків і політичних сил заявила, що збирає людей на «зустріч» колишнього президента Грузії в оголошені ним день і місце. Туди прибули й деякі народні депутати, що мають право недоторканності. Також біля пункту пропуску перебувають і супротивники Саакашвілі. Прикордонники вже нагадували, що йдеться про режимну зону поблизу державного кордону, і закликали всі сторони до стриманості.

За повідомленнями, відразу кілька українських силових структур заявляли, що заборони на в’їзд до України Міхеїлові Саакашвілі немає. Але наразі не ясно, як він має намір в’їжджати.

Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована, і в Державній прикордонній службі вже попереджали, що в разі спроби проїхати з таким документом він буде вилучений, а його пред’явник депортований із України. За повідомленнями, Саакашвілі після втрати громадянства України залишився особою без громадянства; в такому разі для в’їзду до України йому, крім чинного документа, що посвідчує особу в міжнародному русі, потрібна також українська в’їзна віза.