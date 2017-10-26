Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
26 Жовтень 2017, Київ 21:33
Новини | Політика

Суд у 2 справах проти активістки Femen Діаш призначили на 26 грудня – адвокат

Анжеліна Діаш оголила груди на зустрічі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка в Києві, 21 липня 2017 року

Печерський райсуд Києва на 26 грудня призначив розгляд справ активістки Femen Анжеліни Діаш, яка у липні під час зустрічі президентів України і Білорусі оголила груди, повідомляє адвокат активістки Ярослав Яценко.

За його словами, цього дня відбудеться судовий розгляд відразу у двох справах, порушених проти Діаш: про використання завідомо підробленого документа (о 9:00) і про хуліганство (о 12:00).

Адвокат повідомив, що підготовчі засідання у справах відбулися 25 і 26 жовтня.

Яценко заявляє, що до 26 грудня суд має ухвалити рішення за його клопотанням про об’єднання справ.

Оголені груди на зустрічі Порошенка та Лукашенка (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:31
0:00:00 /0:00:31
ЗАВАНТАЖИТИ

У середині серпня активістці Femen Анжеліні Діаш оголосили про підозру.

21 липня у Києві жінка оголила груди із написом «Живе Білорусь» і вигукувала таке ж гасло під час відкриття церемонії підписання спільних угод між Білоруссю і Україною під час зустрічі президентів України і Білорусі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка. Упродовж 10 секунд її вивели охоронці, церемонія в Адміністрації президента продовжилася. Жінка пройшла до будівлі Адміністрації президента, показавши фальшиве посвідчення журналіста.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG