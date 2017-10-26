Суд у 2 справах проти активістки Femen Діаш призначили на 26 грудня – адвокат

Печерський райсуд Києва на 26 грудня призначив розгляд справ активістки Femen Анжеліни Діаш, яка у липні під час зустрічі президентів України і Білорусі оголила груди, повідомляє адвокат активістки Ярослав Яценко.

За його словами, цього дня відбудеться судовий розгляд відразу у двох справах, порушених проти Діаш: про використання завідомо підробленого документа (о 9:00) і про хуліганство (о 12:00).

Адвокат повідомив, що підготовчі засідання у справах відбулися 25 і 26 жовтня.

Яценко заявляє, що до 26 грудня суд має ухвалити рішення за його клопотанням про об’єднання справ.

У середині серпня активістці Femen Анжеліні Діаш оголосили про підозру.

21 липня у Києві жінка оголила груди із написом «Живе Білорусь» і вигукувала таке ж гасло під час відкриття церемонії підписання спільних угод між Білоруссю і Україною під час зустрічі президентів України і Білорусі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка. Упродовж 10 секунд її вивели охоронці, церемонія в Адміністрації президента продовжилася. Жінка пройшла до будівлі Адміністрації президента, показавши фальшиве посвідчення журналіста.