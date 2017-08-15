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15 Серпень 2017, Київ 17:14
Новини | Події

Адвокат: активістці Femen Діаш повідомили про підозру

Жінка оголила груди на зустрічі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка в Києві, 21 липня 2017 року

Активістці Femen Анжеліні Діаш, яка у липні під час зустрічі президентів України і Білорусі оголила груди, оголосили про підозру.

Як повідомив Радіо Свобода її адвокат Ярослав Яценко, підозру повідомили у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 358 Кримінального кодексу – використання завідомо підробленого документа.

Крім того, за словами адвоката, щодо його підзахисної відкрите ще одне кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Захисник Анжеліни Діаш також додав, що подав клопотання слідчому про допит у кримінальному провадженні як свідків президента України Петра Порошенка і президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Оголені груди на зустрічі Порошенка та Лукашенка (відео)
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21 липня у Києві жінка оголила груди із написом «Живе Білорусь» і вигукувала таке ж гасло під час відкриття церемонії підписання спільних угод між Білоруссю і Україною. Упродовж 10 секунд її вивели охоронці, церемонія в Адміністрації президента продовжилася. Жінка пройшла до будівлі Адміністрації президента, показавши фальшиве посвідчення журналіста.

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