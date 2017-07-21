На зустрічі Порошенка і Лукашенка жінка оголила груди, а голові ДПСУ стало зле

Невідома жінка оголила груди із написом «Живе Білорусь» і вигукувала таке ж гасло під час відкриття церемонії підписання спільних угод між Білоруссю і Україною 21 липня в Києві.

Протягом 10 секунд її вивели охоронці, церемонія в Адміністрації президента продовжилася. Хто ця жінка – наразі невідомо. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, жінка весь час чекала на зустріч разом із рештою представників ЗМІ.

Через декілька хвилин у залі стало зле одному з учасників засідання, представника української делегації. Пізніше стало відомо, що знепритомнів голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко, йому надали медичну допомогу.

Офіційна церемонія зустрічі Порошенка і Лукашенка за присутності ЗМІ анонсувалася на 12:30, але почалася на дві години пізніше.