Поліція затримала активістку Femen за підозрою в підпалі макета трамвая у Вінниці

Поліція затримала в Києві активістку Femen за підозрою в підпалі макета трамвая у Вінниці, повідомила пізно ввечері 14 листопада поліція Вінниччини.

«Сьогодні у Києві працівники вінницької поліції затримали 25-річну особу, яка підозрюється у вчиненні хуліганських дій та підпалі фотолокації у центрі Вінниці. Наразі вирішуються питання про оголошення їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 КК України (хуліганство) й обранні міри запобіжного заходу на період досудового розслідування», – йдеться в повідомленні.

За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Адвокат Femen Ярослав Яценко заявив, що вінницькі поліцейські, які проводили затримання активістки у Києві, були в цивільному, не представилися, а «на виході з кафе на Подолі заштовхали її в мікроавтобус і повезли в невідомому напрямку».

14 листопада у Femen взяли на себе відповідальність за спалення декоративного трамвайчика у Вінниці, розташованого біля магазину Roshen. Приводом для акції у групі назвали нещодавнє розслідування, базоване на даних Центру розслідування корупції й організованої злочинності OCCRP, в якому журналісти ставлять під сумнів пояснення президента України Петра Порошенка щодо створення офшорних компаній для передачі його корпорації Roshen у сліпий траст.

Це не перша схожа акція Femen. Увечері 31 жовтня активістка організації спалила іграшкових ведмедів біля магазину Roshen у Києві. На тілі напівоголеної учасниці Femen були написи «Солодощі або імпічмент».

21 липня у Києві активістка Анжеліна Діаш оголила груди із написом «Живе Білорусь» і вигукувала таке ж гасло під час відкриття церемонії підписання спільних угод між Білоруссю і Україною на зустрічі президентів України і Білорусі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка. Упродовж 10 секунд її вивели охоронці, церемонія в Адміністрації президента продовжилася. Жінка пройшла до будівлі Адміністрації президента, показавши фальшиве посвідчення журналіста.