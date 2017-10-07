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07 Жовтень 2017, Київ 13:20
Новини | Політика

Оголена Femen у Києві «привітала» Путіна з днем народження

Активістки руху Femen у Києві «привітали» президента Росії Володимира Путіна з днем народження.

За повідомленнями, одна з них в образі американської поп-діви Монро вилізна на декомунізований пам'ятник героям Жовтневої революції перед Верховною Радою, заспівала пісню «Happy birthday Mister Putin» і випила пляшку горілки «Столична».

До активістки підійшов патруль поліції, але не затримав її. Після надання свідчень і розмови з поліцейськими її відпустили.

7 жовтня президенту Росії Володимиру Путіну виповнилося 65 років.

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