Уламки з демонтованого в Польщі пам’ятника бійцям УПА використали для ремонту доріг – польський війт

Війт ґміни Стубно на сході Польщі Януш Слабіцкий в інтерв’ю польському виданню na:Temat заявив, що уламки з демонтованого в селі Грушовичі пам’ятника бійцям Української повстанської армії використали для ремонту доріг.

«Каміння утилізували. Воно служить польському суспільству. Ним посипали дороги», – сказав Слабіцкий, уточнивши, що пам’ятник демонтували з його ініціативи.

За словами війта ґміни, він очікував, що «бандерівці захочуть зробити з каменів реліквії й національну святиню». «Тому я запобіг цьому. В іншій ситуації я повернув би це каміння, але знаючи, до чого йде, ми зробили так, як я сказав», – зазначив Слабіцкий.

Він заявив, що «нема найменшого шансу на відбудову пам’ятника».

«Хіба у випадку, якщо зміниться влада в цьому регіоні», – підкреслив голова ґміни.

Війт додав, що «на місці, присвяченому українцям, яких убили українці ж за допомогу полякам», встановили хрест.

«Може, це трохи суперечливо, але ми відзначили той факт, що не всі (українці – ред.) дали Бандері перетворити їх на звірів», – заявив Слабіцки.

Пам’ятник бійцям УПА в селі Грошовичі встановили у 1994 році. Його демонтували у квітні 2017-го діячі польських націоналістичних організацій за присутності Слабіцкого.

Протест із приводу демонтажу пам’ятника на кладовищі у Грушовичах тоді висловило Об’єднання українців Польщі. У своїй заяві організація назвала подію «черговою антиукраїнською провокацією».

Упродовж кількох останніх років пам’ятник воїнам УПА в Грушовичах неодноразово пошкоджували та осквернювали – обливали фарбою, обписували вульгарними та антиукраїнськими написами. Інформація про ці акти вандалізму миттєво з’являлася на інтернет-сайтах, які на окупованій частині Донбасу підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними.

У листопаді відбулося чергове загострення відносин між Україною та Польщею. Цього разу – через заяви чільних польських політиків, зокрема – міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського. Крім того, цього місяця до Польщі не пустили секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету. У зв’язку з цим МЗС України навіть викликало для пояснень польського посла.