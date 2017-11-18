МЗС викликає польського посла в Україні через недопуск Святослава Шеремети до Польщі – Беца

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про виклик посла Польщі в Україні через повідомлення про відмову польських прикордонників пропустити на територію країни секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету. Про це повідомила на сторінці у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Терміново викликаємо посла Польщі в Україні у зв’язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремети до Польщі», – написала Беца.

Раніше сьогодні секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета повідомив, що його не пропустили прикордонники до Польщі. За його словами, причин йому не пояснили, вказавши лише, що заборона встановлена на рік, а німецька віза, за якою він намагався перетнути кордон, буде анульована. Шеремета повідомив, що метою його поїздки у складі української групи було відвідання українського військового цвинтар у місті Ланцут для вшанування пам’яті близько 400 українських вояків Української галицької армії та Армії Української Народної Республіки.

Офіційних коментарів польських прикордонних служб чи МЗС Польщі щодо заборони в’їзду Святославу Шереметі наразі немає.

Святослав Шеремета раніше припустив, що його прізвище може потрапити до так званого списку заборонених до в’їзду в Польщу громадян України. Польські ЗМІ з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського повідомляли, що формується список українців, яким заборонять в’їзд у Польщу через «антипольські погляди», блокування питання проведення ексгумації та реновації місць польських поховань тощо. Серед «заборонених» у ЗМІ прізвищ фігурував директор Українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.