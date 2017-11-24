(Друкуємо мовою оригіналу)

Пересказывать события, которые потрясли Луганск на этой неделе, не вижу смысла. Сосредоточусь на реакции маленьких людей, а в конце поделюсь парой мелких мыслей.

Маленькие люди Луганска, из тех, которые получают деньги годами или даже десятилетиями за то, что называются «журналистикой», события проигнорировали. Естественная реакция луганчанина, когда отключают телевидение и радио, что произошло три дня тому назад – попытка добыть информацию из личных страничек луганских журналистов и наиболее известных деятелей культуры.

В основном странички были пусты. Встречались трогательные признания типа: «Да мы здесь, в центре города, знаем не больше чем вы, в своем Владивостоке».

Было огромное желание написать в ответ журналисту:

– Подними свой зад и пройди сто метров до Театральной площади, может, повезет узнать побольше!

Впрочем, обыватели из числа интересующихся со своей стороны заявляли, что «понять можно». Ибо в Луганске давно уже возобладал тропизм к своей частной жизни превыше общественной, как в производителях контента, так и в потребителях. Тем самым потребители могут обойтись без контента, а местные производители воздержаться от его производства в те минуты жизни своей родины, когда неясно, куда кривая вывезет и кому завтра придется говорить «ку».

Впрочем, 22 ноября некоторые видные луганчане отважились написать, что в Луганске все работает «в штатном режиме», врачи лечат, дети ходят в школу, и вода в кране есть.

Встречались и реплики от обывателей с большой буквы. Суть их была в том, что «руководители» тратят силы на «перевороты», а у нас по-прежнему маленькая пенсия».

Обыватели, живущие в центре, опасались, что будет стрельба, но на базар все-таки шли

Обыватели, живущие в центре, опасались, что будет стрельба, но на базар все-таки шли.

22 ноября «Республиканская газета» вышла, наполненная, как и сайт «ЛИЦ», информацией о фестивалях и возложении цветов по случаю славных годовщин. 23 ноября уже не вышла.

К утру 24-го слухи и информация от не-луганских подателей контента, о том, что нас покинул Игорь Венедиктович, окончательно подтвердились. Плотницкого засняли в «Шереметьево». Все почему-то решили, что мы его больше никогда не увидим.

Теперь пара моих обывательских мыслей.

Корнет и сотоварищи пришли к выводу, что Плотницкий чуть ли не руководитель очередной ДРГ, которая нашлась – кто бы сомневался

У мировой общественности и местных людей с активной жизненной позицией очень много вопросов к Игорю Венедиктовичу. Накануне Корнет и сотоварищи пришли к выводу, что Плотницкий чуть ли не руководитель очередной ДРГ, которая нашлась – кто бы сомневался. Так это или нет, решать не мне, а более компетентным товарищам. Я же, будучи обывателем, должен заметить, что три года, когда он руководил «ЛНР», были... не такими уж и плохими. Я, да и не только я, ел каждый день. В кранах была вода, хоть и три часа в сутки. В лампочке свет. И, повторяя вслед за журналистами, которые сподобились описать своими словами жизнь Луганска на этой неделе, я расширю их месседж: «школы и больницы работали без перебоев».

Я говорю об этом не с позиций «а как может быть иначе», поскольку мне хорошо известно, КАК может быть иначе. Мне есть с чем сравнить.

Я в 2014 году познал, что работа школ и больниц, вода в кране и интернет — это не блага, которые даются людям «по умолчанию». Они могут быть. А могут и не быть.

Схватки на высшем уровне «руководства», к сожалению, происходят не в мире параллельном тому, где «платят маленькие пенсии». От результата схватки очень зависит, будут ли вообще их платить

К тому же, в отличие от Обывателей с большой буквы, я понимаю одну очень простую вещь. Схватки на высшем уровне «руководства», к сожалению, происходят не в мире параллельном тому, где «платят маленькие пенсии». От результата схватки очень зависит, будут ли вообще их платить.

И будут ли сами получатели. Причем зависимость это прямая и быстро обнаруживающаяся.

Хотя я вполне могу понять движущие мотивы тех, кто задал Плотницкому вопросы, требующие не только ответа, но и отъезда «в новую жизнь». Понимаю и в самом их желании задать эти вопросы, и в единодушии вопрошающих, благодаря которому Луганск посетили «вежливые люди» в большом количестве. Что показало, в частности, кто главные люди в «ЛДНР». И это оказались не пенсионеры, не бюджетники и малые бизнесмены, не журналисты и не дети, ради которых приезжают гуманитарные конвои с детским питанием.

Главным, все-таки остается человек с ружьем, автоматом и на БТРе.

И в чем-то мне представляется это справедливым, хотя я и не исключаю, что вода в кране может пропасть снова.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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