(Друкуємо мовою оригіналу)

Покров в Луганске отмечали не так бурно, как в Киеве. В здешней идеологемме этот праздник привязан к другим моментам. Преподнесли его как казацкий. Заявлены были гуляния в парке у библиотеки имени Горького, месте, миру известном теперь как «парк у СБУ», со всеми вытекающими.

Мир, понятное дело, не знает, что парк у СБУ разбит на месте кладбища, закрытого не так уж давно, в 60-х годах ХХ века. Тогда же построили библиотеку имени Горького, гостиницу «Россия». Атеисту это, положим, все равно, но гуляния все равно в этом парке не прижились. Казаки позиционируют себя, как люди верующие, отсюда и привязка к празднику религиозному. Мне было интересно, как они обойдут это противоречие. Поехал посмотреть.

Застал собрание и небольшой молебен на свежем воздухе. Продолжалось все это приблизительно час или немного больше. Были тихо, культурно. Казаки понравились, как непременно нравятся люди красивые, здоровые, с понятными мыслями, о которых можно спорить, но которые не вызывают отвращения в принципе.

Поглядев, решил отправиться дальше по своим делам, так и не узнав, состоялись ли гуляния, пляски и песни, или нет. И тотчас же окунулся в «другой Луганск», тот, что ездит в маршрутках

Поглядев, решил отправиться дальше по своим делам, так и не узнав, состоялись ли гуляния, пляски и песни, или нет. И тотчас же окунулся в «другой Луганск», тот, что ездит в маршрутках. Луганск пенсионеров с тележками и удостоверениями о льготном проезде.

Одна из граней свободы – существование внутри тесного, замкнутого мира множества параллельных миров, причем этим мирам нет дела друг для друга, и у каждого из миров свои проблемы, свои беды и радости. Миры менее благополучные склонны пенять сытым и здоровым, что те не приходят к ним на помощь. Миры сытые вяло отбиваются от претензий, если вообще слышат их. А если смотреть правде в глаза, еще неизвестно, хватает ли у мира здоровых и сытых сил, чтобы решать свои проблемы.

Те же соображения привожу я в дискуссиях, например, о «молодежном парламенте».

Это новое изобретение «ЛНР»: «подпустить молодежь к реальной политике», дать им возможность прикоснуться к рычагам управления. Об этой новации сейчас говорится не меньше, чем о «программе воссоединения народа Донбасса». По «Луганск 24» показывают интервью с «молодыми политиками», рассказывается, куда должны посылать свои анкеты те молодые, которые хотят в этом поучаствовать. Иногда передачи с участием членов молодежного парламента производят приятное впечатление (как казаки на празднике, и по тем же причинам). Иногда выстреливают мимо.

Но всегда выпадает в осадок ощущение, что это занятие для небольшого круга людей, которое, по большому счету, касается только его участников. Квест, скажем. Хорошо это или плохо? Некоторые наивные субъекты полагают, что это неправильно. В их число иногда попадает Леонард Свидовсков, берущий у парламентариев интервью. При этом задавая вопросы о том, собираются ли они, подобно Павлу Корчагину, своими руками строить узкоколейку. Плюс молодым политикам, что еще никто из них не спросил Свидовского, кто такой Корчагин и что такое узкоколейка.

Некоторым наивным субъектам кажется, что « молодые политики» сделают то, чего не сделали старые за три с половиной года войны. Переведут «ЛНР» на какой-то другой уровень существования, с тем, чтобы каждый житель « республики» почувствовал это на своей шкуре.

Реалист (и оптимист) надеется, что этого не случится. Надо полагать, что «молодым политикам» просто выделят офис и обозначат местность, где можно производить квест, «не заплывая за буйки». То есть организуют условия, чтоб они никого не смогли осчастливить, а просто занимались тем, что им кажется политикой в своем кругу, таких же молодых, красивых и здоровых, ничем не обремененных людей, как они сами.

Осчастливить в «ЛНР» никого нельзя, потому что дальше уже просто некуда. Мы наделены сейчас абсолютной свободой. Тот, кто хочет жить в «ЛНР», живет в «ЛНР». Тот, кто не хочет, волен уехать и жить там, где сочтет нужным

Осчастливить в «ЛНР» никого нельзя, потому что дальше уже просто некуда. Мы наделены сейчас абсолютной свободой. Тот, кто хочет жить в «ЛНР», живет в «ЛНР». Тот, кто не хочет, волен уехать и жить там, где сочтет нужным. Специфика делопроизводства делает все обязательства, созданные ходом предыдущей, да и нынешней жизни, виртуальными. Никто никому ничего не должен.

Можно воевать, быть чиновником или бизнесменом, взять кредит в банке любой страны (если дадут), наплодить детей, а потом уехать в неизвестном направлении, и не платить алименты и по счетам. Можно получать одну, две, три пенсии, лишь бы хватило сил на переезды от « страны к стране» и оформление соответствующих документов. Можно, напротив, приехать в «ЛНР», назвав себя волонтером, журналистом, наблюдателем или никем не назвав – и исчезнуть для остального мира и созданных там долгов.

Никто не несет никакой ответственности ни за кого и по большому счету ни за что. Причем ситуация эта сложилась постепенно, как бы в подражание данным свыше образцам

Никто не несет никакой ответственности ни за кого и по большому счету ни за что. Причем ситуация эта сложилась постепенно, как бы в подражание данным свыше образцам. Не сами мы до этого додумались. Если сильным мира сего так можно, то почему нельзя всем остальным?

Отсюда вырабатывается даже особенное восприятие, «Клиповое», до которого не доросли внешние наблюдатели этого мира, которым непонятно, как в Луганске одновременно происходит взрыв памятника, а в ста метрах от него — спортивный праздник, причем одно на другое не влияет, и никто не убегает с праздника. Но это сложилось еще три года назад, когда в одном и том же месте одновременно были обстрелы и оживленная уличная торговля. Потому что объем одного параллельного мирка, это где-то десять метров в окружности, а за его пределами – уже другой мирок, которому нет дела до первого.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

Думки, висловлені в рубриці «Листи з окупованого Донбасу», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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