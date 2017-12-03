«В СБУ він був дисциплінованим, тихою мишкою». Хто такий новий ватажок «ЛНР» Пасічник?

Окупований Луганськ оговтується після «перевороту». Озброєні люди в масках з центральних вулиць міста пішли, але головні питання залишилися без відповіді: чи обіцяє репресії нова хунта силовиків на чолі з колишнім офіцером СБУ Леонідом Пасічником? Куди зник колишній ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький? І як путч в угрупованні «ЛНР» позначиться на мінському процесі? У темі розбиралися журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Через тиждень після збройного «перевороту» окупований Луганськ, принаймні зовні, повернувся до звичного життя. Бойовиків у масках і зі зброєю на центральних вулицях немає. На головній площі встановлюють новорічну ялинку. Чиновники шлють вітання новій «владі угруповання». Про колишнього ватажка Ігоря Плотницького намагаються не згадувати. А прості городяни – обурюються.

«І тікають. Що це? А народ навіщо їм потрібен? Крадуть як... тварини. Вже нічого не чекаємо (від «влади» – ред.) Вони самі для себе живуть. Але не для народу», – гнівається літня жінка із Луганська.

Тим часом переможець силового протистояння – екс-глава так званого «МДБ» «ЛНР» Леонід Пасічник оголосив: наближається чистка української «п’ятої колони».

​«Будемо виявляти. Працюють співробітники. Заведені відповідні оперативно-розшукові справи», – заявив Пасічник.

Хто такий Пасічник?

Парадокс, але до 2014 року новий ватажок луганських бойовиків Пасічник був підполковником СБУ, боровся з контрабандою в Луганській області. Вважався непідкупним офіцером – у 2006-му затримав велику партію валюти, був нагороджений особисто президентом Ющенком. Але далі кар’єра не склалася. Пасічника відправили керувати управлінням у місто Стаханов.

Саме Стаханов з початком окупації Донбасу стає одним із центрів проросійських рухів. Звідти родом бойовики «Армії південного сходу» – майбутні лідери угруповання «ЛНР» Болотов, Карякін і Рельке.

«Ми вимагаємо скасування президентських виборів і призначення конкретної дати «референдуму» на південному сході. У випадку невиконання наших вимог до 5 квітня 2014 року, 6 квітня буде піднята «народна армія південного сходу», – заявили тоді бойовики.

Чи міг Пасічник стояти за організацією захоплення будівлі СБУ в Луганську? Нардеп Сергій Шахов у 2014 році був впливовим депутатом Стахановської міськради, але про Пасічника чув мало.

Дисциплінованим був, тиха мишка, особливо нікуди не влазив

«Дисциплінованим був, тиха мишка, особливо нікуди не влазив. Але ми розуміємо: служба СБУ, вона і в Африці служба СБУ. Настільки тиха була фігура, ніби під килимом, розумієте, лежав. Дістали його – і використовували як козир», – розповідає депутат Верховної Ради Сергій Шахов.

У самій Службі безпеки України про колишнього колегу відгукуються лаконічно.

«Він зробив свій вибір, він зрадив державі і залишився на тій території. Мало того, що він залишився на тимчасово окупованій території, він узяв активну участь у формуванні так званого «МДБ» «ЛНР», яке надалі і очолив», – каже заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

Перші кроки Пасічника на посаді ватажка угруповання «ЛНР» поки не відомі громадськості. Луганчани не знають, що на них чекає.

«Плотницький проводив ці засідання, ми хоч щось знали. А цей – нічого. Тиша!», – каже луганчанка.

Силові структури угруповання «ЛНР» розгорнули активну кампанію зі звинувачення попередніх ватажків у всіх смертних гріхах. На оточення Плотницького хочуть повісити не тільки вбивство одного з ватажків «Армії південного сходу» Ципкалова, а й обстріли Луганська зсередини влітку 2014 року. Бойовики підконтрольного Плотницькому батальйону «Зоря» вже дають, нібито, свідчення.

«Відбувалися обстріли шкіл, базару, лікарень... Це все без відома керівництва не відбувалося», – зізнався один з бойовиків.

Здавалося б, Плотницького роблять злочинцем навіть із точки зору самого угруповання «ЛНР». Але ще один парадокс – Пасічник обіцяє, що Плотницький повернеться працювати в його команду: «Ігор Венедиктович є одним із підписантів Мінських угод, він таким і залишається, буде займатися Мінськими угодами».

Як вплине втеча Плотницького на мінський процес?

Невже підпис під мінськими протоколами фактично врятував Плотницькому життя?

Плотницького в процесі нема, і його не буде

«В Мінську підписів на цих документах немає. Це просто парафування тексту в тому, що обговорювалося. Тому Плотницького в процесі нема, і його не буде», – наголошує колишній представник Тристоронньої контактної групи у Мінську Роман Безсмертний.

Примітно, що самого Плотницького, який нібито добровільно віддав свій пост луганським «путчистам», з того часу ніхто не бачив. Але вороги колишнього ватажка угруповання «ЛНР» із числа ображених ним російських «казаків» погрожують дістати Плотницького «з-під землі».

«Ну змінить він паспорт, зробить собі пластичну операцію, прибере щоки, які наїв за три роки – кого пограбував, пред’яву все одно пред’являть», – пригрозив ватажок «Всевеликого війська Донського» Микола Козіцин.

А затихлий Луганськ чекає нового витка перерозподілу сфер впливу. Люди Плотницького досі номінально керують «міністерствами», молодіжними організаціями і навіть продуктовими крамницями. Їх портрети поки ще висять на вуличних білбордах. Але, можливо, скоро там з’являться інші обличчя.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: