«Переворот» в «ЛНР». З чого почався і які матиме наслідки

«Зелені» чоловічки знову захопили Луганськ. Люди в масках і зі зброєю окупували центр міста – це результат боротьби за владу вже колишнього голови угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького та псевдоміністра внутрішніх справ Ігоря Корнета. Що це – путч, спроба перевороту чи війни кураторів Кремля? Що про це думають луганчани і як далі будуть розвиватися події? За великим переполохом стежили журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії. Ексклюзив із Луганська.

Ранок 21 листопада змінив звичне життя Луганська. Центр міста захопили люди в масках і зі зброєю в руках. Вулиці перекриті, біля адміністративних будівель виставлені патрулі. Трохи пізніше – зникло місцеве телебачення.

Містом поповзли чутки: силовики угруповання «ЛНР» влаштували справжній збройний переворот. Ситуація налякала луганчан.

«Нам нагадало той час, коли тут взагалі нікого не було. Ми в шоці!» – каже луганчанка.

«Нічого не знаємо, що діється. Інформацію дізнаємося з інтернету і чуток», – відповіла місцева жителька.

«Дуже погано! Ніяких новин, що ж. Сидиш, як невідомо де!» – сказала жителька Луганська.

Напередодні верхівку угруповання «ЛНР» лихоманило. Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький намагався звільнити «міністра МВС» Ігоря Корнета. Бойовика звинувачують в низці злочинів.

«Покривали свого підлеглого начальника ВБНОН (відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків – ред.) Захарченка, який займався тортурами, знущаннями над підозрюваними, застосовуючи методи в кращих традиціях фашизму», – зазначив Плотницький.

І навіть виганяють Корнета із захопленого ним будинку покійного власника футбольного клубу «Зоря».

«Прокуратура, народна рада, МДБ – всі погодилися з рішенням, що час дотримуватися законності, як ви говорите», – заявив Плотницький.

«Не питання!» – відповів Корнет.

«Тому звільняйте будинок ... Ідіть, тільки подивіться, чи всі на місці».

Але на відміну від чужого будинку, добровільно звільняти свій пост міністра Корнет не захотів.

«Ну що можна сказати? «Глава республіки» виконує роль судового виконавця, вселяє громадянку у віджатий будинок. З таким же успіхом він може і сам виселитися із займаного будинку. Але це буде потім, це вже інша історія, коли Корнет прийде до влади», – каже юрист, переселенець із Луганська Ігор Чудовський.

І Корнет перейшов в контратаку – вивів луганський «Беркут» на вулиці, захопив підконтрольну Плотницькому «генпрокуратуру «ЛНР». І звинуватив найближче оточення Плотницького в роботі на українські спецслужби і навіть у вбивстві колишнього «прем’єр-міністра ЛНР» Ципкалова.

«Винні в цьому понесуть справжнє покарання найближчим часом. Затримувати всіх інших будемо. «Задню» ніхто включати не буде. Мало не повернулися в «неньку». Реально, ще б трохи», – наголосив Корнет.

Хто такий Корнет? Чому повстав проти Плотницького?

Хто ж такий цей Корнет, який влаштував військовий путч в окупованому Луганську? Виявляється, свого часу його звільнили з української міліції.

Донбас.Реалії поговорили з колишнім співробітником луганського МВС України, який особисто знав Корнета і його заступників: «За що вилетів? Вилетів з формулюванням «Перевищення службових повноважень». Ситуація: спочатку стріляєш, а потім питаєш, потім попереджаєш».

«Коли на перший план вийшла незаконна збройна боротьба, тут як раз знадобилася така фігура, яка, скажімо, і два слова зв’язати могла, і в той же час, не замислюючись, виконувала вказівки, які надходили», – розповів колишній працівник луганського МВС, який побажав залишитися анонімним.

Чи виконує Корнет чиїсь вказівки зараз, усуваючи Плотницького від влади? Чи те, що відбувається – помста за приниження? Два роки тому Корнет вже конфліктував з Плотницьким – тоді він підтримав главу «міністерства держаної безпеки «ЛНР» Леоніда Пасічника. Той заарештував «міністра вуглепрому «ЛНР» Ляміна. Всі спроби Плотницького врятувати свою людину з підвалів «МДБ» – закінчилися невдачею.

«Корупція, виплекана і вирощена за 23 роки українським режимом, глибоко проникла в органи влади нашої молодої «республіки», – заявив у 2015 році колишній «міністр держбезпеки» Пасічник.

Але два роки тому «силовики» Пасічник і Корнет не стали зміщувати Плотницького. Що ж змінилося зараз?

Схоже на те, що конфлікт виник не в Луганську, а в колі московських кураторів

«Більше схоже на те, що це конфлікт в центрі, не в Луганську, а як в Україні говорять, серед московських кураторів. Тому що, якби це був якийсь локальний конфлікт, місцевий, то, швидше за все, порядок був би наведений швидко», – вважає російський історик і соціолог Ігор Чубайс.

«Силовий блок – це кураторство ФСБ. Політична влада – це кураторство Кремля, а саме радника Путіна – Суркова, який відповідає за політичний вплив. І сама можливість політичного протистояння говорить про те, що Корнету дали добро», – каже Ігор Чудовський.

Чим завершиться «переворот»?

Але ввечері 21 листопада в Луганськ заходить військова колона. Одразу заговорили – Москва все ж може втрутитися. І хтось зі сторін конфлікту звернувся за допомогою до донецьких. А на вулицях, крім «Беркута», почали помічати інших «зелених чоловічків» – з білими пов’язками.

Судячи з усього, це все узгоджено, і зараз йде дуже великий торг

«Біля «Будинку уряду» знаходиться кадрова частина російської розвідки радіоперехоплення. Ось це якраз вони і вийшли з білими пов'язками. Вони, так би мовити, нізвідки не взялися, вони просто вийшли на «білий» світ. І судячи з того, як на задньому плані за цими хлопцями з білими пов’язками на рукавах маячив начальник «Беркуту», беззмінний Валєра, то судячи з усього, це все узгоджено, і зараз йде дуже великий торг», – розповів колишній працівник луганського МВС, який побажав залишитися анонімним.

Тим часом Плотницький дав свою останню прес-конференцію, під час якої підтвердив – в Луганську реальний військовий переворот.

«Якраз ось це беззаконня, я говорив, що це збройна спроба захоплення влади, так і є», – сказав Плотницький.

І ця спроба виявилася успішною. Люди в масках продовжили патрулювати центр міста, а Плотницького бачили в московському аеропорту 23 листопада.

Вже наступного вечора один із змовників – глава «МДБ» «ЛНР», колишній співробітник луганського СБУ Пасічник, оголосив себе новим главою угруповання «ЛНР».

«Сьогодні Ігор Венедиктович Плотницький подав у відставку за станом здоров’я. Позначилися численні бойові поранення і наслідки контузії. Відповідно до його рішення, я приступаю до виконання обов’язків глави «республіки» надалі до майбутніх виборів», – заявив Пасічник.

А тим часом жителі Луганська дізнаються новини про ситуацію в рідному місті з українського телебачення.

«Трохи «ЛОТ» показує, доводиться з того боку слухати, що у нас відбувається», – каже жителька Луганська.

Більше за інших переживають прихильники Плотницького з числа псевдоміністрів і депутатів угруповання «ЛНР». Кожного з них люди Корнета можуть оголосити українським шпигуном і кинути в підвал.

Якщо раніше була військова хунта, то в «ЛНР» буде ментівська хунта

«На їх місця повинні будуть прийти лояльні до нової влади фігури. З числа може бути силовиків. Я навіть думаю, що можна буде ввести новий термін – якщо раніше була військова хунта, то в «ЛНР» буде ментівська хунта», – каже юрист, переселенець із Луганська Ігор Чудовський.

Одне зрозуміло точно: наслідки великого «перевороту» в маленькому Луганську можуть докорінно змінити правила гри в зоні конфлікту на Донбасі.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: