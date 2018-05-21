Розбірки в угрупованні «ЛНР»: що не поділили «казаки» і бойовики?

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» вирішили взяти під тотальний контроль «надто незалежних» бойовиків у шапках-кубанках. Вимагають від місцевих «казачих» організацій повного і беззастережного підпорядкування. Керує процесом приборкання «казаків» – радник із Криму. Хто переможе: місцеві «спецслужби» чи бойові загони «отамана» Козіцина? У заплутаних сепаратистських інтригах розбиралися журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Хто розлютив «отамана» Козіцина? Навіщо кримські «казаки» перебралися у Луганськ? Що знову не поділили «казаки» і бойовики?

Непідконтрольний Луганськ, першотравневий парад: «Вперше за багато років різні «казачі» організації, різні «отамани», різні «казаки» стали в один стрій і пройдуть на святковому параді», – заявив радник ватажка угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника Сергій Юрченко.

Чому «казачество», традиційно опозиція в угрупованні «ЛНР», раптом стало лояльним до луганської самопроголошеної «влади»?

«Казачество» йде до об'єднання, до єдиної республіканської «казачої» організації! І сьогодні, проходячи повз трибуну, звичайно, «казаки», привітають главу «Луганській народної республіки» і скажуть наше «казацьке» «Любо!» – додав Юрченко.

Об’єднувати луганських «казаків» вирішив такий собі радник «глави» угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника – Сергій Юрченко. Але головному лідеру бойовиків в шапках-кубанках – «отаману» «Казачої національної гвардії» Миколі Козіцину – така активність не до вподоби.

«Я звертаюся до всіх «казаків», «отаманів», ось – не йдіть на поводу у аферистів. Це аферисти! Для чого? Ви що забули, як вас там роззброювали? Як вас там приймали, били прикладами, душили?» – виголошував Козіцин.

Причини ворожнечі

Ворожнеча між донськими «казаками» і угрупованням «ЛНР» почалася ще в травні 2014 року. Тоді загони «Казачої національної гвардії» Козіцина вторглися з Росії в тил луганських бойовиків. За кілька місяців майже 80% непідконтрольної частини Луганської області перейшли до рук «казаків». У кожному місті – свої «отамани».

«В Антрациті – «отаман» Козіцин. Красному Лучі – Косогор, Стаханові – харизматичний Дрьомов, з його чудовою флешкою», – розповідає журналіст із Луганська Денис Киркач.

«Ви знаєте про флешку, яка лежить у мене в кишені. Якщо з кимось із них у найближчі дні щось трапиться, ця флешка розійдеться по всіх серверах світу», – погрожував бойовик Павло Дрьомов.

«Тобто дійсно, куди не плюнь, свій клаптик землі, своє місто і прилеглі території контролював свій там «самоназваний» із «казаків», – каже Денис Киркач.

Як відгукується місцеве населення про «казаків»?

У шахтарському Антрациті про часи влади «казаків» сьогодні нагадують хіба що пам’ятні плити. Та й місцеві жителі відгукуються про бойовиків з нагайками по-різному.

«Цих алкашів не було, наркоманів не було. Наводили порядок!», – зауважила місцева жителька.

«Ой, жахливо! Вони «брали» будинки, оббирали, вивозили все цінне», – додає інша жінка.

«Колись ми йшли через площу і бачили як шмагали людей. Це мені запам’яталося, що людина лежала на лаві і її шмагали, це я пам’ятаю», – зазначає жителька міста.

«П’яниці сиділи по домівках – боялися «казаків», – розповідають місцеві.

«Свій самосуд чинився. На місці там, військово-польові трибунали», – резюмував Денис Киркач.

Плотницький проти «казаків»

Зрештою, Ігор Плотницький – тоді ватажок угруповання «ЛНР» заручився підтримкою російських приватних військових компаній і почав полювання на «казачих» ватажків. Косогора кинули «на підвал», гострого на язик Дрьомова – підірвали в машині, а Козіцин зі своєї ставки в місті Антрацит – втік до Росії.

Але частина його «казаків» залишилися служити у військових підрозділах бойовиків. Тепер їх намагається взяти під свій контроль радник Пасічника – Юрченко.

«Треба у Юрченка запитати: «Ану покажи, шановний, мандат, чиї інтереси захищаєш?» Може, він Меджліс представляє, татарський?» – обурювався Козіцин.

Сергій Юрченко – хто він?

Так хто ж такий цей таємничий Юрченко? Виявляється, він кримчанин, екс-депутат Бахчисарайської міськради.

«Зірка Сергія Юрченко запалала в 2014 році, коли його організація «Союз казаків Криму» заявила, що брала участь у захопленні Ради міністрів Криму і Кримського парламенту. Потім він якось зник з інформаційного простору і виник раптом у момент, коли СБУ оголосила про затримання на адмінкордоні Сергія Юрченка», – розповіла кримська журналістка, яка побажала залишитися неназваною.

«Мені інкримінували захоплення конкретно нижньої військової частини в місті Бахчисарай», – розповідав в інтерв’ю радник Пасічника.

Але кримчанина Юрченка в Слов’янську обміняли разом з «народним губернатором» Павлом Губарєвим на захоплених бойовиками офіцерів донецької «Альфи».

І Юрченко повернувся до анексованого Криму, а тепер – несподівано з’явився на Донбасі, щоб допомогти главі угруповання «ЛНР» Пасічнику взяти під контроль занадто свавільних «казаків».

«Він це робить не з власної ініціативи, не тому, що йому так хочеться. Швидше за все, це все знову-таки погоджено з російськими спецслужбами. І потрібно стежити за ситуацією, мабуть, в Луганську на тлі зміни там «влади» будуть далі розвиватися якісь цікаві події», – припускає кримська журналістка.

Але чи скажуть «Любо» «казачі» організації угрупованню «ЛНР»? Чи Пасічник, як і Плотницкий до нього, обере силове вирішення проблеми? Ставити крапку в цьому тліючому конфлікті на непідконтрольній частині Донбасу ще рано.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: