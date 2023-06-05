Оголошено в розшук депутата Київради Трубіцина, обставини виїзду якого за кордон з’ясували «Схеми»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в отриманні хабаря, повідомляє САП.

«5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди»,– йдеться в повідомленні САП у Telegram.

За інформацією прокуратури, суд задовольнив клопотання в повному обсязі, зважаючи на системні неявки обвинуваченого на судові засідання та наявність підтвердженої інформації про перетин кордону.

«Клопотання про звернення в дохід держави застави в розмірі 9 млн 886 тис. грн та про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні 12.06.2023», – йдеться в повідомленні САП.

Хоча у відомстві не вказують імені депутата Київради, із предмету обвинувачення випливає, що мова йде про Владислава Трубіцина.

Раніше журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що 13 травня 2023 року Владислав Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки на підставі листа від очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. У ГУР згодом підтвердили, що відомство надавало Трубіцину такий лист про сприяння щодо виїзду з країни, при цьому стверджували, що зробили це на прохання іншої структури, відмовившись її назвати.

За даними джерел журналістів із доступом до даних про перетин кордону, депутат залишив Україну через пункт пропуску «Рава-Руська» ввечері 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600 – за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядається справа, в якій Трубіцин проходить обвинуваченим в отриманні неправомірної вигоди. З того часу депутат не повертався.

Також «Схемам» вдалось встановити, що Владислав Трубіцин протягом 2022-2023 років, вже маючи статус підозрюваного у кримінальному правопорушенні, неодноразово виїжджав за кордон на підставі клопотань від Головного управління розвідки Міноборони. Журналісти «Схем» намагалися отримати коментар про обставини виїзду за кордон у самого Трубіцина, але депутат на дзвінки та повідомлення не відповідає.

У своєму дописі у фейсбуці ще у лютому 2022 року Трубіцин повідомляв, що «ніколи і ні від кого не отримував жодних хабарів і тим більше не затримувався на одержанні хабарів». Він додав, що вважає цю справу політичною.

11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням Трубіцина і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Серед основних доказів сторони обвинувачення – записи розмов Трубіцина і його найближчого оточення, а також його перемовини з бізнесменом, який і звернувся до НАБУ.

«Над пересувною торгівлею сезонною подумайте... Ось ці купави... Цих можемо штук п’ятдесят-сімдесят розіграти і взяти під себе», – такі розмови Трубіцина разом з моментом передачі ймовірного хабаря рік тому опублікували в НАБУ.

На записах та в матеріалах справи також згадується прізвище заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

«Курує всі питання Татаров, бо він (Трубіцин – ред.) раз на тиждень до нього типу їздить на повний звіт…», – говорив на записах помічник депутата, який також є обвинуваченим у справі.

Татаров це не коментував. Радіо Свобода додатково звернулось до нього з проханням про коментар та оприлюднить його позицію, щойно редакція її отримає.

У травні 2023 року його виключили з фракції «Слуга народу» у Київраді.