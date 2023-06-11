З’явився указ про санкції щодо 178 осіб. У списку – судді КС РФ і ті, що зрадили присягу Україні

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 11 червня «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Указ з’явився на сайті Офісу президента, і набирає чинності з дня опублікування.

Термін застосування санкцій становить п’ять років, серед підсанкційних – судді РФ, зокрема судді Конституційного суду Росії разом із його головою Валерієм Зорькіним, а також ті судді, які зрадили присягу Україні.

Після окупації українського Криму та початку бойових дій на Донбасі, а ще більше – після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Київ і країни Заходу запровадили численні пакети санкцій, покликані обмежити для Росії можливість фінансувати війну. Попри це, Москва і далі шукає й часом знаходить шляхи отримання підсанкційної продукції та виведення власної продукції на світові ринки.