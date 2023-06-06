Фінляндія оголосила, що висилає 9 російських дипломатів

Фінляндія оголосила, що висилає дев’ятьох російських дипломатів. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду країни.

Як йдеться в повідомленні, співробітники російського посольства, які будуть вислані із країни, виконували розвідувальні функції. Їхні дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, йдеться в пресрелізі.

МЗС Фінляндії має намір поінформувати про це посла Росії в Гельсінкі.

Минулого тижня МЗС Росії оголосило про закриття з 1 липня канцелярії посольства Росії у фінському місті Лаппеєнранта. Відкликається також згода на діяльність петрозаводського і мурманського відділень генерального консульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі, які працювали з початку 1990-х років.

Рішення про це, як сказано в пресрелізі міністерства, «зумовлене конфронтаційним курсом», який Фінляндія проводить щодо Росії.

Раніше журналісти з Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії з’ясували, що в Північному і Балтійському морях десятки російських нібито дослідницьких суден ходять із вимкненими датчиками і збирають дані про інфраструктурні об’єкти північних країн.