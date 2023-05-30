Фінляндія приймає навчання військових НАТО в Арктиці

Країни НАТО проводять арктичні військові маневри на території Фінляндії, яка у квітні стала 31-м членом Альянсу. Долучення цієї країни до блоку подовжує кордон НАТО з Росією, яка розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну.

Як передає агенція Reuters, у навчаннях під назвою Northern Forest («Північний ліс») беруть участь 6500 фінських військовослужбовців, а також майже 1000 військових із США, Британії, Норвегії та Швеції. Залучено також близько 1000 одиниць техніки.

Northern Forest – найбільші у Фінляндії навчання сухопутних сил за Полярним колом.

Спільні артилерійські навчання союзників проходять в північній частині Фінляндії, за дві години їзди від російського кордону, зазначає Reuters.

Американські військовослужбовці прибули до Фінляндії з ракетними системами залпового вогню, доставленими морем із Німеччини. Війська Фінляндії ведуть навчальні стрільби з танків Leopard 2А6. Шведські та норвезькі підрозділи ведуть вогонь із бойових машин піхоти CV90, британці розмістили в районі навчань свої танки Warrior.

Навчання триватимуть до 2 червня.

Фінляндія офіційно увійшла до НАТО 4 квітня. Швеція сподівається також вступити до НАТО. Очікується, що це питання стане одним із пунктів порядку денного липневого саміту НАТО у Вільнюсі.