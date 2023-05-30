Блінкен закликав Ердогана «завершити приєднання Швеції» до НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен 30 травня закликав переобраного на новий термін лідера Туреччини Реджепа Ердогана відмовитися від заперечень щодо членства Швеції в НАТО. Про це повідомляє агенція France-Presse.

«Настав час завершити приєднання Швеції. Ми закликаємо як Туреччину, так і Угорщину, яка також ще не ратифікувала (угоду про приєднання Швеції до альянсу – ред.), ратифікувати приєднання якомога швидше», – сказав Блінкен на пресконференції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном у місті Лулео на півночі Швеції.

Блінкен не зміг сказати, чи завершиться процес приєднання Швеції до 11–12 липня, коли столиця Литви Вільнюс прийматиме саміт НАТО.

Швеція та Фінляндія, які історично залишалися нейтральними, змінили свою позицію в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія вже приєдналася до НАТО.