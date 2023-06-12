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Політика

ЗСУ звільняють Донеччину: Міноборони підтверджує, військові розповідають деталі боїв

  • Українські сили за ці вихідні звільнили кілька населених пунктів. Назви деяких підтвердили в Генштабі ЗСУ, про інші відомо зі слів військових. Експерти фіксують збільшення кількості локальних наступів уздовж лінії фронту. Як триває український контрнаступ та на що мовчазно натякає керівник розвідки Буданов – говоримо в ефірі.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Близько 4 тисяч людей вдалося евакуювати із затопленого півдня України, повідомив президент України. Тим часом кількість загиблих внаслідок знищення Каховської дамби зросла. ООН досі не отримала дозвіл від російської сторони рятувати людей з Лівобережжя. Їх на свій ризик вивозять волонтери буквально під обстрілами. Тим часом окупаційна влада Херсонщини вже звітує, що вода відходить. Останні новини із затопленої Херсонщини.
  • Анекдоти, меми, зловтіха через випадкову смерть громадянина Росії. Українські соцмережі вибухнули жартами через загибель в Хургаді громадянина РФ, на якого напала акула. В суспільстві тим часом виникла дискусія: чи українці мають моральне право жартувати над такою смертю, долаючи стрес, чи відбувається процес «розлюднення» – і український народ тепер отруєний ненавистю?

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