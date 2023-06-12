Розвідка Британії проаналізувала заяви Шойгу на тлі «прискорення наступальних операцій» України

Протягом останнього тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зберігав високу публічну активність, ймовірно, з метою показати свій контроль над стратегічними питаннями в той час, як Україна прискорює наступальні операції, заявила британська розвідка.

За повідомленням, Шойгу дав принаймні два коментарі щодо оборонних операцій Росії, включно з заявами щодо українських втрат, які «майже напевно є серйозно перебільшеними». Крім того, російський міністр закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і критикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.

«Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав із публічного простору… Шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж на тлі дедалі більш неприкритої критики з боку деяких росіян», – цитує повідомлення своєї розвідки Міністерство оборони Великої Британії.

Повідомлення про перехід українських військ у наступ на низці напрямків з’явилися на початку червня. Останніми днями їх кілька разів коментував міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. Представники України заявляли, що ЗСУ на низці ділянок фронту ведуть наступальні дії, проте вони мають тактичний характер. У Міноборони України зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав Зеленський на пресконференції в Києві після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Офіційно в Міноборони підтвердили звільнення військовими низки населених пунктів на Донеччині.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські війська здійснили візуально підтверджені наступи в західних частинах Донецької і Запорізької областей, які російські джерела підтвердили, але «намагалися применшити».