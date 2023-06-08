Шойгу закликав прискорити приймання військової техніки для сил РФ в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу закликав до прискорення доставки військової техніки на передову в Україні, про це йдеться у відео, оприлюдненому 8 червня пресслужбою російського військового відомства.

«Сьогодні ворог намагався наступати. Лише за дві години першого бою російські війська знищили 30 танків і 10 БМП. За дві години бою, з ранку. Таму ця техніка потрібна, а ви мені в липні віддавати збираєтеся», – сказав Шойгу на неназваній базі зберігання, де Росія ремонтує і модифікує російську військову техніку.

Раніше цього ж дня Шойгу говорив, що російські війська відбили чотири нічні атаки на півдні Запорізької області. Незалежно перевірити заяву російського міністра про українські втрати чи наступальні дії Радіо Свобода не може.

В офіційному повідомленні йдеться, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу «розпорядився зменшити часові обмеження на приймання техніки від підприємств і забезпечити її готовність до передачі підрозділам ЗС РФ у найкоротші терміни». Також він «звернув особливу увагу на якісну підготовку та своєчасну відправку боєприпасів і ракет у підрозділи, які беруть участь у спеціальній воєнній операції».