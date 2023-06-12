Житель Авдіївки загинув через російські обстріли минулої доби – ОВА

Житель Авдіївки на Донеччині загинув 11 червня внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 11 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Авдіївці. Ще дві людини в області зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав Кириленко у телеграмі вранці 12 червня.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш 9 червня в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російські війська не полишають намірів оточити Авдіївку. За його словами, в місті, яке регулярно обстрілюють російські військові, досі залишаються 1730 людей.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.