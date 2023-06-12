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Житель Авдіївки загинув через російські обстріли минулої доби – ОВА

Мурал на пошкодженому російськими обстрілами будинку в Авдіївці на Донеччині, квітень, 2023 року

Житель Авдіївки на Донеччині загинув 11 червня внаслідок обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 11 червня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Авдіївці. Ще дві людини в області зазнали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав Кириленко у телеграмі вранці 12 червня.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш 9 червня в ефірі Радіо Свобода повідомив, що російські війська не полишають намірів оточити Авдіївку. За його словами, в місті, яке регулярно обстрілюють російські військові, досі залишаються 1730 людей.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Донеччини.

Москва від початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано атакує цивільних в Україні, але заперечує це, попри наявність численних свідчень і доказів.

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