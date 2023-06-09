«Здебільшого це ті, хто вже навряд чи поїде» – голова Авдіївської МВА повідомив про 1730 людей в місті

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що в місті, яке регулярно обстрілюють російські військові, досі залишаються 1730 людей.

«На жаль, здебільшого люди так, залишаються на місці, здебільшого не мають бажання виїжджати. Зараз 1730 людей лишаються в місті. Дуже неактивно виїжджають, в середньому нам вдається евакуювати з міста від 10 до 15 містян на тиждень. Це дуже мало, хотілось би, щоби вони дійсно їхали, більш активно», – сказав Барабаш в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

«Є можливість вивозити, є наше бажання, є бажання волонтерів, які нам допомагають з евакуацією, є бажання представників поліції. Але ж, на жаль, не їдуть. Здебільшого це люди, які вже навряд чи поїдуть», – додав він.

За словами Барабаша, «певні сплески на евакуацію» бувають тільки після якихось трагічних подій.

Про обстріли Авдіївки повідомляють щодня. Влада закликає людей виїхати з міста.