Протягом доби на фронті відбулося 26 бойових зіткнень з військами РФ – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 15 червня.

«Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень», – йдеться в повідомленні.

Заданими Генштабу, усі наступальні дії військ РФ на Лиманському, Бахмутському, Шахтарському успіху не мали.

«На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки», – йдеться в повідомленні.

Триває чотириста сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.