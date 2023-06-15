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«Чоловік загинув у власній квартирі»: армія РФ знову атакувала Херсонщину – влада

Розбите село на Херсонщині Андріївка тепер безлюдне через війну, квітень 2023 року, ілюстративне фото

Ввечері у четвер, 15 червня, російська армія вкотре атакувала Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія обстріляла Берислав», – йдеться у повідомленні.

За його словами, 55-річний місцевий чоловік загинув у власній квартирі.

«Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували», – додав очільник області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.

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