«Чоловік загинув у власній квартирі»: армія РФ знову атакувала Херсонщину – влада

Ввечері у четвер, 15 червня, російська армія вкотре атакувала Херсонську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Російська армія обстріляла Берислав», – йдеться у повідомленні.
За його словами, 55-річний місцевий чоловік загинув у власній квартирі.
«Також російська авіація вдарила по Козацькому. Там поранення отримала 86-річна жінка, її шпиталізували», – додав очільник області.
Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.
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