Через черговий удар по прикордонні Чернігівщини загинула жінка – ОГП

Через черговий удар по прикордонним населеним пунктам Чернігівщини загинула 56-річна місцева жителька, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, 14 червня з 13:40 год до 15:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли село Янжулівка Новгород-Сіверського району.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



Також в оперативному командуванні «Північ» повідомляють, що протягом дня російські війська обстрілювали прикордонні території не лише Чернігівської, а й Сумської області. Зокрема були атаки з гелікоптера в районі населеного пункту Горки на Чернігівщини, з мінометів обстріляли село Кружок на Сумщині та інші.

Читайте також: Російський артилерійський обстріл Сумщини: загинули семеро людей



Військові регулярно повідомляють про російські обстріли прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

У травні в Міноборони України заявили, що інтенсивність обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини зросла: таким чином Росія намагається «тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки».

Росія, попри докази і свідчення, заперечує свої атаки на цивільного населення.