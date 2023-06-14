ОГП: війська РФ обстріляли Херсон – постраждали волонтери, які допомагали з евакуацією

Російські війська вчергове обстріляли Херсон, травмовані двоє волонтерів, повідомляє у телеграмі Офіс генпрокурора.



За даними слідства, 14 червня близько 18:50 війська РФ обстріляли Херсон – травмовані двоє волонтерів, один з них – іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.



За попередніми даними, російські війська здійснили мінометний обстріл. Також пошкоджена цивільна інфраструктура.

На тлі евакуації російські війська не припиняють обстрілів Херсона.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС, контрольованої військами РФ. Це спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей.

За даними МВС, станом на 13 червня на Херсонщині залишається підтопленим 31 населений пункт (3 600 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Евакуювали 2757 людей.

12 червня у відомстві повідомляли про 46 підтоплених населених пунктів: 32 – на підконтрольній території, 14 – на окупованій.

Як повідомив 12 червня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, десять людей загинули, 42 – вважають зниклими безвісти внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС.