ОВА: внаслідок обстрілів Сумщини російськими військами постраждало троє дітей

Унаслідок обстрілів Сумщини російськими військовими 15 червня постраждало троє дітей, повідомляє обласна військова адміністрація.

В ОВА також уточнили, що впродовж дня в області було зафіксовано 98 вибухів.

За інформацією місцевої влади, армія РФ здійснила мінометний обстріл Глухівської громади – внаслідок одного з обстрілів поранення отримали троє дітей (2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н.). Одну дитину доставили до лікарні, іншим – надали медичну допомогу без госпіталізації, кажуть у пресслужбі.

Крім того, за інформацією ОВА, під обстріл російських військових потрапили наступні громади Сумщини:

Есманська громада – армія РФ скинула впродовж доби 6 мін;

Білопільська громада – зафіксовано 23 вибухів з міномету. Також був авіаудар із гелікоптера пуск 9 некерованих ракет (НУРС) (9 вибухів);

Свеська громада: армія РФ била з мінометів, пролунало чотири вибухи;

Середино-Будська громада: здійснено авіаудар із гелікоптеру пуск 5 ракет типу «НУРС» (5 вибухів). Також були мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів сталося загорання покрівлі 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства;

Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною.