17 обстрілів, 153 вибухи – на Сумщині підбили підсумки дня

Упродовж 7 червня сили РФ здійснили 17 обстрілів громад Сумської області, в цілому зафіксовано 153 вибухи. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади», – ідеться в телеграм-каналі ОВА.

Унаслідок обстрілів потерпілих немає, є пошкодження адміністративної будівлі сільської ради в одній із громад, сільської церкви, колишнього дитячого садка, склади одного з підприємців, вантажівку, знищено чотири тонни пшениці.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною.