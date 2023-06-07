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17 обстрілів, 153 вибухи – на Сумщині підбили підсумки дня

Наслідки обстрілу в Тростянці, Сумська область, архівне фото

Упродовж 7 червня сили РФ здійснили 17 обстрілів громад Сумської області, в цілому зафіксовано 153 вибухи. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади», – ідеться в телеграм-каналі ОВА.

Унаслідок обстрілів потерпілих немає, є пошкодження адміністративної будівлі сільської ради в одній із громад, сільської церкви, колишнього дитячого садка, склади одного з підприємців, вантажівку, знищено чотири тонни пшениці.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні українські області, включно із Сумщиною.

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