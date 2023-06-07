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Унаслідок обстрілу міста Українськ на Донеччині загинули двоє дорослих і дитина

Будинок у місті Українськ, Донецька область

Унаслідок дій російських військових на Донеччині ввечері 7 червня загинули троє цивільних, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція», – повідомив чиновник у телеграм-каналі.

Підконтрольна українському уряду частина Донецької області регулярно стає обʼєктом російських обстрілів.

У місті Українськ до початку повномасштабного російського вторгнення жили понад 10 тисяч людей.

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