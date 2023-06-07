Унаслідок обстрілу міста Українськ на Донеччині загинули двоє дорослих і дитина

Унаслідок дій російських військових на Донеччині ввечері 7 червня загинули троє цивільних, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція», – повідомив чиновник у телеграм-каналі.

Підконтрольна українському уряду частина Донецької області регулярно стає обʼєктом російських обстрілів.

У місті Українськ до початку повномасштабного російського вторгнення жили понад 10 тисяч людей.