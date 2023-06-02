Загиблі й поранені цивільні – ОВА розповіли про наслідки російських ударів за добу

На Донеччині внаслідок російських ударів минулої доби загинули двоє цивільних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 1 червня росіяни вбили двох жителів Донеччини – в Авдіївці та Часовому Яру. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо 1 загиблого у Вугледарі. Ще 12 людей в області зазнали поранення», – написав він у телеграмі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за уточненою інформацією, 1 червня внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджені будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років і 56-річний чоловік, яким надали медичну допомогу на місці.

«Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області… Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин «Веселка», приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення», – написав Синєгубов у телеграмі.

Крім того, за його словами, у селі Гракове Чугуївського району на протитанковій міні підірвався трактор. 61-річний тракторист поранений.

16 людей за добу поранені на Херсонщині, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 381 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів (38 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі соціальної і критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів», – повідомив він.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив про загибель однієї і поранення двох людей у регіоні через обстріли Росії 1 червня.

Загалом, за його словами, 1 червня було 111 російських ударів по 22 містах і селах області.

«На жаль, російський снаряд, який поцілив у житловий будинок забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя. Крім того, під час обстрілу в Плавнях постраждала сім’я – 35-річного чоловіка і 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами оперативно доставили до медичного закладу», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно обстрілюють прикордонні та прифронтові населені пункти. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.