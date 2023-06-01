Троє людей поранені через обстріл РФ на Херсонщині – ОВА

Російська авіація 1 червня атакувала хлібзавод у Бериславі Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«По місту зафіксовано два «прильоти» керованих авіабомб. Через ворожий удар двоє чоловіків, 57 та 20 років, отримали легкі поранення. Армія РФ гатила по місту й з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Їй на допомогу прямує карета «швидкої», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА додав, що російська авіація обстрілювала і Козацьке Новокаховської громади. «По мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджено житлові будинки», – написав він, про постраждалих тут даних немає.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.