ОВА: через російську агресію за добу на Донеччині загинули дві людини, ще 5 поранені

Внаслідок російської агресії за добу на Донеччині загинули дві людини, ще 5 поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, одна людина загинула у Часовоярській громаді, ще одна – у Васюківці Соледарської громади.

«На Нью-Йорк росіяни скинули бомбу ФАБ-250 – пошкоджено 3 будинки, клуб, спортзал, амбулаторію та ясла. Костянтинівка за добу зазнала 3 обстріли – поранені 2 людини, пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та навчальний заклад», – написав він у телеграмі.

Кириленко також повідомив, що на Лисичанському напрямку 2 людини поранені у Торському Лиманської громади.

В ОВА зазначають, що на Волноваському напрямку російські війська 30 разів обстріляли з артилерії Вугледар, завдали 2 авіаудари – під вогнем Новоукраїнка та Пречистівка.

