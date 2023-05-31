11 цивільних були поранені в Донецькій і Херсонській областях – ОВА

Одна людина загинула в Донецькій області за добу, повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко 31 травня.

«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена у Часовоярській громаді. У Торецьку поранено 1 людину, пошкоджено 9-поверхівку, бібліотеку, 2 медзаклади. У Нью-Йорку пошкоджено будинок та котельню. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, ще 1 – у Майському», – заявив він.

Ще одна людина була поранена через обстріл Острівського Курахівської громади, двоє – в селі Костянтинівка. Відтак загалом в області за добу було поранено шестеро цивільних.

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Також російські війська обстріляли Херсонську область 49 разів, за даними її очільника Олександра Прокудіна.

«Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (5 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення», – повідомив Прокудін.

Ще один чоловік зазнав поранення через обстріл Вовчанська напередодні, повідомив раніше голова Харківщини Олег Синєгубов.

Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.