На Херсонщині на міні підірвався 27-річний рибалка – ОВА

На Херсонщині на міні підірвався 27-річний рибалка, повідомляє у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.

Це сталося на березі річки Інгулець поблизу селища Велика Олександрівка.

«27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної російською армією. Ймовірно, він наступив на протипіхотну міну «лепесток», коли обирав місце для риболовлі. Через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги», – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, чоловіка госпіталізували до найближчого медичного закладу, де лікарі надали йому необхідну допомогу. Наразі його життю вже нічого не загрожує.

В обладміністрації закликали не ігнорувати попередження про мінну небезпеку та додали, що зараз «не найкращий час для відвідування водойм, полів, лісосмуг та інших місць, де не працювали сапери».

Влада деокупованих територій України регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях і закликає людей утриматися від відвідування необстежених саперами територій.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.