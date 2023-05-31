Українські військові відбили 22 атаки сил РФ за добу – Генштаб про ситуацію на фронті

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом минулої доби українські сили відбили 22 російських атаки, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 31 травня.

«На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області… На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Кузьминого, успіху не мав», – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку, за даними Генштабу, протягом минулої доби загарбники наступальних дій не проводили.

«На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Сєверного, успіху не мав… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також – у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, на всіх цих напрямках російські сили здійснювали обстріли населених пунктів.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська за добу не просунулися на жодному з напрямків, на яких вели наступ.

Маляр зауважила, що на Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить, але продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів, проводить перегрупування своїх сил.

Раніше очільник ПВК «Вагнер» Пригожин заявив про початок виведення «вагнерівців» із Бахмута. У Міноборони України підтвердили, що у передмісті ці підрозділи вже заміняють на службовців збройних сил РФ, але у самому місті «вагнерівці» все ще є.

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